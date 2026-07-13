Tijuana. - La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que los audios publicados por el columnista de EL UNIVERSAL, Héctor de Mauleón, corresponden a fragmentos de una conversación privada que mantuvo con personas que se identificaron como parte de autoridades estadounidenses y que le plantearon distintos escenarios legales.

“Los audios difundidos recientemente corresponden a fragmentos de una conversación privada sostenida con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, sin acreditar formalmente dicha representación. Durante la conversación, estas personas plantearon distintos escenarios legales sin presentar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones”, dice parte del texto compartido.

El posicionamiento fue compartido con reporteros que realizaron la petición al departamento de comunicación.

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La mandataria aseguró en su escrito que Baja California mantiene coordinación institucional con autoridades de México y Estados Unidos para combatir la delincuencia, siempre dentro del marco legal, por lo que se encuentra tranquila y con plena disposición para aclarar cualquier situación que sea planteada formalmente por las autoridades competentes al asegurar que no existe ningún acto ilegal.

“Las referencias realizadas sobre cooperación e intercambio de información corresponden exclusivamente a la coordinación institucional que mantiene Baja California, como entidad fronteriza, con autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad.

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Dicha colaboración se realiza dentro del marco legal, mediante canales oficiales y con pleno respeto a las atribuciones de cada institución, bajo un principio claro: coordinación y comunicación, pero no subordinación”.

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En el comunicado la gobernadora rechazó las interpretaciones construidas a partir de fragmentos aislados de la conversación y reiteró que continuará concentrada en trabajar en favor de la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de las familias bajacalifornianas, así como en seguir consolidando el bienestar compartido en el estado.

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La respuesta de Marina del Pilar Ávila surge luego de que este lunes el columnista Héctor de Mauleón publicara en EL UNIVERSAL una segunda columna relacionada con la filtración de audios sobre conversaciones sostenidas entre la mandataria y presuntas autoridades estadounidenses, con la intención de pactar acuerdos que la beneficiarán.

dmrr