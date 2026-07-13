LA PAZ, BCS.- Cinco personas fallecidas y varias más resultaron lesionadas durante distintos hechos registrados el fin de semana en Baja California Sur, entre ellos una riña con armas de fuego en Cabo San Lucas, y tres volcaduras en carreteras.

El hecho más reciente ocurrió la madrugada del domingo casi a las 04:00 –hora local- confirmó esta mañana la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) que investiga el reporte recibido sobre los hechos ocurridos en el bar La Terraza, en la colonia Ampliación Matamoros, en Cabo San Lucas.

En el lugar fueron localizados tres hombres sin vida con heridas producidas por proyectil de arma de fuego, y una cuarta persona fue trasladada de urgencia a un hospital.

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Según las primeras investigaciones, los cuatro hombres convivían en el establecimiento cuando se suscitó una riña. Uno de ellos habría sacado un arma y realizado disparos; la agresión habría sido repelida por otra de las personas presentes.

Los fallecidos tenían 23, 25 y 33 años de edad y eran originarios de los estados de Tabasco, Sinaloa y Guanajuato, respectivamente.

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Fin de semana violento en Baja California Sur; cinco muertos entre balacera en bar y accidentes carreteros. Foto: Especial

Agentes de investigación y peritos procesaron la escena y recabaron indicios para establecer la secuencia de los hechos y deslindar responsabilidades.

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La PGJE abrió una carpeta de investigación por el caso y continúa con las indagatorias este lunes. La persona lesionada se encuentra recibiendo atención médica.

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En otro hecho, dos maestras de la secundaria Francisco J. Mújica, ubicada en Cabo San Lucas, murieron el viernes en una volcadura ocurrida sobre la carretera La Paz-Cabo San Lucas, a la altura del kilómetro 60.

Las docentes, identificadas como Flor “N” y Alba “N”, viajaban rumbo a La Paz para reunirse con sus familias por el periodo vacacional cuando el vehículo en el que se trasladaban salió de la carretera y quedó con daños severos a un costado de la vía.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del percance. La comunidad escolar de Los Cabos y La Paz expresaron sus condolencias a familiares y amigos de ambas profesoras, cuya muerte generó numerosas muestras de duelo entre estudiantes, compañeros de trabajo y padres de familia.

Durante la madrugada del sábado, otro vehículo volcó en el libramiento Juan de Dios Ángulo, a la altura de la colonia Revolución, en La Paz. El accidente dejó dos personas lesionadas y movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Fin de semana violento en Baja California Sur; cinco muertos entre balacera en bar y accidentes carreteros. Foto: Especial

Por la tarde del sábado también se registró una volcadura en la carretera Transpeninsular, en el tramo Ciudad Constitución-La Paz, a la altura del kilómetro 160. Personal de emergencias acudió al sitio para auxiliar a dos ocupantes, quienes fueron trasladados a un hospital en Ciudad Constitución.

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Autoridades de Protección Civil del estado y municipios exhortaron a la población a extremar precauciones en el traslado en carreteras en este periodo vacacional de importante flujo vehicular y pidieron respetar recomendaciones, señalamientos y no conducir bajo el influjo del alcohol o con cansancio.

Aseguraron que han desplegado personal de vigilancia en carreteras y zonas turísticas como parte del operativo de verano 2026 para auxilio a la población.

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