Monterrey, Nuevo León. - La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga como feminicidio la muerte de Mónica Briseth Macías Vallejo, de 28 años, quien fue localizada sin vida dentro de una vivienda en el municipio de Apodaca, apenas unas horas después de que su familia denunciara su desaparición.

En el lugar fue detenido un hombre que permanecía en el inmueble y que es señalado como el principal sospechoso del crimen.

La joven fue vista por última vez el sábado 11 de julio en la colonia Reforma 2, en Apodaca.

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Al perder contacto con ella, sus familiares presentaron la denuncia correspondiente y comenzaron una intensa búsqueda, además de difundir su ficha de localización en redes sociales con la esperanza de obtener información sobre su paradero.

Las investigaciones avanzaron cuando fue posible rastrear la ubicación del teléfono celular de la víctima.

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Esa información condujo a los agentes ministeriales hasta un domicilio ubicado sobre la calle Dalia, entre Lilas y Las Nubes, en la colonia Arbolada, un fraccionamiento privado cercano a la carretera a Dulces Nombres, donde finalmente fue encontrado el cuerpo.

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Durante la intervención de las autoridades también fue localizado un hombre de entre 30 y 35 años de edad, quien se encontraba dentro de la vivienda.

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El sospechoso fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y quedó a disposición del Ministerio Público, mientras se determina su situación jurídica. De manera preliminar, las indagatorias apuntan a que mantenía una relación cercana con la víctima, sin descartarse que fuera su pareja sentimental o un amigo.

Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena, aseguraron diversos indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para practicar la autopsia que permitirá establecer la causa exacta de la muerte.

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La Fiscalía Especializada en Feminicidios integró la carpeta de investigación bajo ese protocolo, al considerar las circunstancias en las que fue localizado el cuerpo.

Además de los dictámenes periciales, las autoridades analizan imágenes de videovigilancia, entrevistas y otros elementos de prueba para reconstruir las últimas horas de Mónica Briseth y definir la posible participación del detenido.

LL