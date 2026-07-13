Culiacán, Sin.- Los cuerpos de tres personas del sexo masculino, en proceso de descomposición que fueron localizados en la zona serrana del municipio del Fuerte, serán sometidos a estudios de genética forense, por personal de la Fiscalía General del estado para establecer sus identidades.

Un reporte a las líneas de emergencia ubicaron el hallazgo de tres víctimas en un predio enmontado, cercano a la comunidad del Mezquite, en el municipio del Fuerte, muy cerca con los limites con el vecino estado de Durango.

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Los elementos del ejército, la Guardia Nacional y Policías Municipales lograron llegar al punto y certificaron el hallazgo de los cuerpos de tres personas del sexo masculino, presuntamente de apariencia jóvenes, en proceso de descomposición, por lo que resguardaron el lugar para que los peritos en criminalística levantaran las evidencias.

Se dispuso que los cuerpos de las víctimas fueran enviados a una casa funeraria de la ciudad de los Mochis, donde personal del área forense, les practicará los estudios de genética, a fin de poder determinar sus posibles identidades.

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