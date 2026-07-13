¿Tu visa de turista ya venció y aún no la renuevas? Aunque este proceso puede complicarse por la falta de tiempo o la disponibilidad de citas, es importante hacerlo cuanto antes.

Y es que, si dejas pasar el tiempo, podrías perder beneficios como la exención de la entrevista y, en el peor de los casos, tener que empezar desde cero.

Para que no te suceda, sigue leyendo esta información que en Destinos tenemos para ti.

¿Cuánto tiempo tienes para renovar la visa de turista?

Antes de que te manden a solicitar tu visa de turista como si fuera la primera vez, debes saber que existe un periodo para renovarla con pocos pasos.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, los titulares con visas B1, B2 o B1/B2 que hayan vencido hace menos de 12 meses, pueden realizar el proceso omitiendo la entrevista consular.

Sin embargo, además del tiempo y la elegibilidad para ese beneficio también depende de:

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El motivo del viaje

Que se esté solicitando la misma categoría de visado

Que la visa anterior no haya sido revocada

No haber recibido una negativa de visa, a excepción de aquellas que fueron posteriormente superadas o eximidas por un oficial consular

Si ya superaste el tiempo para la exención, puedes solicitar una nueva visa pero el proceso será como la primera vez.

Este es el tiempo que tienes para renovar tu visa de turista. Foto: Magnific

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¿Qué necesitas para renovar tu visa de turista?

Si bien hay pasos que se pueden omitir en la renovación de una visa de turista, existen requisitos que no cambian.

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Según información del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los documentos a presentar son:

Pasaporte vigente

Visa de turista anterior

Solicitud de visa no inmigrante, que implica el llenado del formulario DS-160

Recibo de pago

También puedes llevar estados de cuenta, una constancia, etcétera, aunque esto no es obligatorio.

El portal de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México indica que el tiempo aproximado de entrega, a partir de la recepción de documentos, puede ser de 8 a 10 semanas. No obstante, varía si hay revisiones adicionales.

No dejes al último la renovación de tu visa de turista. Verifica en qué momento venció, reúne tus documentos y simplifica el proceso.

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Conoce el periodo que tienes para renovar tu visa de turista. Foto: Magnific

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