Al reunirse con productores y comunidades en la zona cañera de la Ribera del Río Hondo, en Othón P. Blanco, Quintana Roo, Rafael Marín reconoció a los fundadores de Morena en la entidad, quienes “sudaron la camiseta y gastaron los zapatos” para conformar un partido que en tan solo cuatro año ganó la Presidencia de la República.

El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en el estado recordó que en 2013, junto con compañeras y compañeros del movimiento, tocaron puertas y platicaron con el pueblo para llevar a cabo la asamblea constitutiva y fundar los cimientos en Quintana Roo.

“Yo tengo muchos años en el movimiento de la Cuarta Transformación, trabajando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, fui fundador de Morena en el estado, anduvimos luchando para conformar el partido, pues en esa época costaba trabajo que la gente creyera en nosotros”, expresó.

Rafael Marín reivindica a fundadores de Morena; promete impulsar al campo y a la Ribera del Río Hondo. Foto: Especial

“Nosotros venimos de ese gran movimiento y pues por eso, mucha gente nos ha pedido que recorramos el estado, mucha gente nos quiere conocer, ahora estamos aquí y quiero que sepan que somos de la misma madera”.

Marín Mollinedo resaltó el impulso que se ha dado con la 4T al sureste, luego de que los últimos gobiernos neoliberales apostaron por el centro y el norte del país “y al sur lo tenían olvidado” y las mayores inversiones y el desarrollo de infrestructura se destinaron a esta región.

Ante las problemáticas expuestas por los productores cañeros, expresó que la zona tiene tierras productivas, pero es necesario gestionar ante los gobiernos estatal y federal el apoyo necesario. “Lo que necesitan es un impulso, un arranque para que vayan creciendo las cadenas productivas en el sur”.

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Rafael Marín reivindica a fundadores de Morena; promete impulsar al campo y a la Ribera del Río Hondo. Foto: Especial

Ante la caída del precio de la caña, el exfuncionario federal consideró necesario buscar otras alternativas, como el incrementar el valor agregado del producto.

Durante la asamblea informativa, la ingeniera agrónoma Karen Castillo subrayó que la dignidad de la Ribera del Río Hondo no tiene precio y el compromiso de las bases históricas del movimiento es inquebrantable, pese a los obstáculos.

En ese sentido, aseguró que los campesinos, jóvenes, mujeres y líderes naturales “ven con mucha esperanza este caminar que comienza”, pues la región se debate en el olvido y la industria azucarera enfrenta retos y desafíos muy profundos.

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Rafael Marín reivindica a fundadores de Morena; promete impulsar al campo y a la Ribera del Río Hondo. Foto: Especial

La fundadora y productora cañera, Susana Regules, llamó a recuperar el movimiento y al campo que han sido abandonados, a pesar de que la actividad cañera es el motor agroeconómico del municipio y sustento de miles de familias.

Sostuvo que los cañeros “se rompen el alma” todos los días, pero la mayoría vive arrastrando deudas, “por eso le decimos con firmeza, defender la soberanía de México es defender la dignidad, el trabajo y la gente del campo”.

Expuso que la garantía de un cambio verdadero se sostiene en escuchar a las bases y tomar en cuenta los auténticos militantes históricos que han sido maginados y en defender los principios que nos dieron vida: no mentir, no robar y no traicionar jamás al pueblo.

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