En conferencia de prensa, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que el gobierno federal proyecta invertir 58 mil 415 millones de pesos en el programa La Escuela es Nuestra, durante 2026.

Detalló que para educación básica se destinarán 37 mil 715 millones de pesos; para Media Superior, 10 mil 916 millones y para Educación Superior, 9 mil 783 millones de pesos.

Mario Delgado, secretario de Educación, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 13 de julio de 2026. Foto: Diego SImón / EL UNIVERSAL

Por su parte, Pamela López Ruiz, directora general del programa La Escuela es Nuestra, explicó que hasta el momento se han otorgado “recursos a 71 mil 482 escuelas, considerando una inversión social de 22 mil 694 millones de pesos”.

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En educación inicial se han erogado 86 millones de pesos; en preescolar, 6 mil 124 millones de pesos; en primaria, 6 mil 576 millones de pesos; en secundaria, 5 mil 282 millones de pesos; y en media superior, 4 mil 288 millones de pesos.

SEP destaca consolidación de la Nueva Escuela Mexicana al cierre del ciclo escolar 2025-2026

Al concluir el ciclo escolar 2025-2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que se consolidó la Nueva Escuela Mexicana con avances en salud, infraestructura, becas y atención al magisterio, por lo que calificó el cierre del periodo como “un buen cierre de ciclo”.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la SEP destacó que el programa “Vive Saludable, Vive Feliz” permitió censar a 10.8 millones de niñas y niños, quienes ya cuentan con un expediente digital de salud escolar. Explicó que muchos estudiantes han sido canalizados a consultas con nutriólogos, atención odontológica para eliminar caries y a la entrega de lentes gratuitos.

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Asimismo, resaltó que durante este ciclo escolar se eliminó la venta de comida chatarra en las escuelas y que 1.2 millones de estudiantes participaron en el “Mundialito Escolar”.

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En materia de infraestructura, informó que el programa La Escuela es Nuestra benefició a casi 73 mil planteles, mientras que los programas de becas cerraron el ciclo con 22 millones de estudiantes beneficiarios en todo el país.

Magisterio recibió incremento salarial de 9%: Mario Delgado

Respecto al magisterio, Mario Delgado recordó que las maestras y maestros recibieron un incremento salarial de 9%, decretado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Además, señaló que se alcanzaron 200 mil jubilaciones bajo el nuevo esquema y se frenó el aumento en la edad mínima para el retiro, al tiempo que continúa el diálogo permanente con los docentes.

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El funcionario informó que las y los estudiantes regresarán a clases el 31 de agosto, mientras que el personal docente lo hará el 24 de agosto, ya que una semana antes comenzarán los trabajos de la consulta escuela por escuela para fortalecer la implementación de la Nueva Escuela Mexicana.

Finalmente, indicó que para el próximo ciclo escolar la entrega de boletas de calificaciones se adelantará aproximadamente una semana, por lo que se prevé que ocurra alrededor del 9 de julio, con el fin de mejorar la organización del cierre del calendario escolar. Asimismo, aseguró que en las entidades donde hubo afectaciones al calendario académico se implementaron programas emergentes para reforzar los aprendizajes y evitar rezagos entre los estudiantes.

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