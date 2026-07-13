Nueva York. Doce estados impugnaron el lunes la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount, presentando una demanda que argumenta que la megacombinación de 81 mil millones de dólares "extinguiría la competencia" en Hollywood y amenazaría los empleos en toda la industria.

La oficina del fiscal general de California, que encabeza el caso, dijo que los estados están pidiendo a Warner y Paramount que no cierren su fusión "hasta que concluya el proceso judicial" y, si las compañías no están de acuerdo, la coalición presentará una orden de restricción temporal.

“La fusión ilegal de estos dos gigantes del entretenimiento conllevaría precios más altos, menor calidad y menos contenido para el cine y la televisión, perjudicando a las salas de cine, a los distribuidores de cable básicos y, en última instancia, al público en cada sofá y butaca de cine en los Estados Unidos”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.

Lee también Paramount demanda a Warner Bros. Discovery para frenar su acuerdo multimillonario con Netflix

Los estados adicionales que se suman a la demanda son Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington. Paramount, propiedad de Skydance, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios realizada el lunes, y Warner remitió a Paramount para que emitiera declaraciones adicionales.

Paramount, adquirida por Skydance el año pasado, quiere absorber la totalidad de Warner. Esto implicaría integrar HBO Max, títulos de culto como "Harry Potter" e incluso CNN bajo el mismo techo que CBS, "Top Gun" y el servicio de streaming Paramount+.

[Publicidad]

La demanda de los estados podría trastocar esos planes, al menos por ahora. El caso antimonopolio llega en un momento crucial para la transacción entre Paramount y Warner, que, tras meses de una guerra de ofertas muy pública con Netflix, recibió la aprobación de los accionistas en abril y, el mes pasado, el visto bueno de la administración Trump.

Lee también Warner Bros se fusionará con Paramount Skydance; accionistas aprueban la operación

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no está cuestionando el acuerdo, sino que ha emitido un comunicado inusualmente extenso en su apoyo, sosteniendo que la fusión entre Paramount y Warner "aumentaría la competencia en todo el ecosistema de los medios de comunicación y el entretenimiento, con beneficios para los consumidores y trabajadores estadounidenses".

[Publicidad]

Paramount ha destacado las autorizaciones regulatorias adicionales que afirma haber recibido en otros países, como China, Canadá y Australia. Sin embargo, otras revisiones siguen en curso, incluso en la Unión Europea y el Reino Unido, país que ha sugerido por separado que podría intervenir.

Paramount y Warner habían manifestado previamente su intención de cerrar el acuerdo en algún momento del tercer trimestre de este año, e indicaron recientemente su intención de completar el proceso en las próximas semanas. El tiempo apremia. Paramount se comprometió a compensar a los accionistas si la adquisición no se concreta antes del 30 de septiembre, mediante una penalización de 25 centavos por acción por cada trimestre posterior a esa fecha. Además, acordó pagar una penalización regulatoria por rescisión de contrato de 7 mil millones de dólares.

Lee también Paramount ofrece concesiones a la Unión Europea; busca aval a compra de Warner Bros

[Publicidad]

Incluyendo la deuda, la propuesta de compra de Warner por parte de Paramount está valorada en casi 111 mil millones de dólares (o 31 dólares por acción) según las acciones actualmente en circulación.

Warner y Paramount argumentan que la fusión impulsará el crecimiento de la industria y brindará a los consumidores acceso a más contenido, especialmente si se combinan los catálogos de HBO Max y Paramount+. Sin embargo, los críticos han lamentado las posibles consecuencias de una mayor consolidación en una industria que ya está controlada por unos pocos grandes actores.

Miles de actores, directores, guionistas y otros profesionales de la industria han manifestado su oposición inequívoca al acuerdo con Paramount, argumentando que una mayor consolidación provocará la pérdida de empleos y limitará las opciones tanto para los cineastas como para los espectadores. Muchos legisladores también han dado la voz de alarma.

[Publicidad]

Lee también Jeff Shell deja presidencia de Paramount; enfrenta una demanda por violación de acuerdo

Los demócratas han expresado su escepticismo sobre si los reguladores que trabajan bajo la presidencia de Donald Trump examinarían el acuerdo con la misma rigurosidad, y cada vez hay más dudas sobre la influencia política.

El Departamento de Justicia sostuvo que la política no influiría en el proceso regulatorio, pero el propio Trump se ha inmiscuido públicamente en el futuro de Warner en varias ocasiones, a pesar de haberse retractado de lo que había sugerido que sería su papel personal. El presidente republicano también mantiene una estrecha relación con la familia Ellison, en particular con el fundador de Oracle, Larry Ellison, quien está invirtiendo miles de millones de dólares para respaldar la oferta por la empresa de su hijo.

[Publicidad]

Muchas miradas están puestas en CNN, una cadena que desde hace tiempo ha sido blanco de la ira de Trump y sus aliados. CBS, propiedad de Paramount, ya ha experimentado una importante inestabilidad y cambios en su dirección editorial desde que pasó a ser propiedad de Skydance, y si se concreta la fusión con Warner, el alcance de esta situación podría ampliarse. Varios funcionarios de la administración Trump no han ocultado sus esperanzas para CNN bajo la propiedad de Paramount; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró a la prensa en marzo que cuanto antes David Ellison se haga cargo de la cadena, mejor.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantesdel día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantesdel día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss