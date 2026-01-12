Paramount decidió llevar a Warner Bros. Discovery a los tribunales y, al mismo tiempo, lanzar una ofensiva directa para impedir que prospere su multimillonario acuerdo con Netflix.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Equidad de Delaware, busca algo muy concreto: que Warner Bros. Discovery revele los detalles financieros completos del acuerdo que ya negocia con Netflix. Aunque se habla de una cifra cercana a los 83 mil millones de dólares, Paramount asegura que el número, por sí solo, no cuenta toda la historia.

Según la compañía, los accionistas de WBD no tienen hoy la información suficiente para decidir si ese trato realmente les conviene o si, por el contrario, están dejando pasar una oferta claramente superior.

El acuerdo entre Netflix y Warner Bros. Discovery no abarca todo el contenido. La plataforma de streaming se quedaría únicamente con los estudios de cine y televisión y con HBO, dejando fuera el área conocida como Global Networks: el bloque que agrupa los canales de noticias y entretenimiento por cable, donde están marcas clave como CNN y los canales de Discovery.

Ahí es donde Paramount ve la grieta pues según su argumento, dividir a Warner Bros. Discovery en partes reduce su valor real y deja a los accionistas con un negocio fragmentado y más vulnerable a futuro.

Paramount, fusionada con Skydance desde 2025, puso sobre la mesa una oferta en efectivo de 30 dólares por acción, lo que eleva la valoración total a más de 108 mil millones de dólares. En comparación, la propuesta de Netflix ronda los 23.25 dólares por acción, combinados entre efectivo, acciones y una compleja reestructura corporativa.

Desde la perspectiva de Paramount, la ecuación es sencilla: su oferta es más clara, más directa y, sobre todo, financieramente superior.

David Ellison acusa a Warner Bros. de falta de transparencia

La demanda es sólo una parte del movimiento. Paramount también anunció que buscará colocar a sus propios representantes dentro de la junta directiva de Warner Bros. Discovery en la asamblea de 2026, es decir, sentarse en la mesa donde se toman las decisiones clave.

Además, intentará modificar las reglas internas de la empresa para que cualquier venta o separación de los canales de televisión por cable tenga que ser aprobada directamente por los accionistas.

En el centro del discurso está David Ellison, CEO de Paramount Skydance, quien fue especialmente duro con la falta de claridad de Warner.

En una carta enviada a inversionistas, Ellison acusa a WBD de evitar sistemáticamente la comparación directa entre ambas ofertas y de no explicar cómo valoró activos clave, cómo se ajustó la deuda ni por qué considera “de riesgo” una propuesta completamente en efectivo.

El conflicto también tiene implicaciones que van más allá del balance financiero. El posible control de cadenas informativas como CNN encendió las alertas sobre su independencia editorial, especialmente en un momento en el que los cambios de propiedad en medios estadounidenses vienen acompañados de giros ideológicos y presiones políticas.

A esto se suman los vínculos políticos de la familia Ellison, que controla Paramount Skydance, un factor que algunos analistas consideran relevante ante la posibilidad de que un nuevo dueño pueda influir, directa o indirectamente, en las prioridades informativas y editoriales de estas cadenas si la operación se concreta.

