Nueva York.- Warner Bros. nuevamente rechazó la última oferta de adquisición de Paramount y les dijo a los accionistas el miércoles que se mantuvieran con la oferta rival de Netflix.

La dirección de Warner ha rechazado repetidamente las propuestas de Paramount, propiedad de Skydance, y hace solo unas semanas instó a los accionistas a apoyar la venta de su negocio de streaming y estudio a Netflix por 72 mil millones de dólares.

Mientras tanto, Paramount ha hecho esfuerzos para mejorar su oferta hostil de 77 mil 900 millones de dólares por toda la compañía.

Warner Bros. Discovery afirmó el miércoles que su junta determinó que la oferta de Paramount no está en los mejores intereses de la empresa ni de sus accionistas y no cumple con los criterios de ser una propuesta superior. Recomienda a los accionistas apoyar el acuerdo con Netflix.

