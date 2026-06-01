Mérida, Yucatán. - Momentos de tensión se vivieron, tras el derrumbe de parte del techo del hotel Wyndham Mérida, ubicado en la avenida Colón por 6 de la colonia García Ginerés.

Los primeros reportes indican que el derrumbe pudo ser por las intensas lluvias que han caído sobre la capital yucateca, pero los peritajes confirmarán las causas del percance.

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Tras el fuerte estruendo, empleados y huéspedes fueron alertados de inmediato. Por el desplome se rompieron unos ventanales y un poste que estaba a un costado del hotel.

Hasta el momento no se ha confirmado si hay personas lesionadas, pero empleados del hotel señalaron que en el momento del siniestro no había trabajadores ni huéspedes en esa área, la cual se encontraba cerrada.

Elementos de Protección Civil de Yucatán (PROCIVY) arribaron al sitio para revisar las instalaciones y permisos de operación del hotel. Agentes de la SSP acordonaron el área por seguridad y descartar mayores riesgos.

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