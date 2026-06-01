Luego de que las bancadas del PAN y el PRI en la Comisión Permanente dieron la espalda al pleno durante la declaratoria de constitucionalidad de las reformas judicial y de anulación de elecciones en caso de injerencia extranjera, Morena y aliados calificaron a los legisladores de oposición de traidores a la patria y entreguistas.

La diputada morenista Beatriz Navarro Pérez acusó que el PRI dio la espalda, como dio la espalda en todos los procesos.

“Así como dicen en la jerga popular, quien da la espalda, da las nalgas, y ustedes ya le dieron las nalgas a los países extranjeros. Son traidores a la patria, hijos de nadie porque no tienen identidad.

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¡Rancios, hipócritas y rateros!”, expresó.

El senador Gerardo Fernández Noroña criticó la reunión del PAN en Chihuahua en apoyo a la gobernadora María Eugenia Campos, encabezada, dijo, por “los cuatro jinetes del injerencismo”.

“Jorge Romero, el líder del cartel inmobiliario, el cabeza hueca de Vicente Fox, traidor a la democracia, que hizo el fraude electoral para imponer a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que también estuvo ahí, y María Eugenia Campos”, señaló.

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Las palabras de Noroña irritaron a los legisladores de oposición que comenzaron a protestar y a responder desde sus curules y escaños.

El morenista se burló al afirmar que “brincan como chinicuiles en comal”.

“Relájense, el doctor Noroña les hacía falta, les está dando su medicina. Relájense. Porque lo que les arde el cutis profundamente es porque la compañera presidenta dijo ‘No nos vamos a doblar, no vamos a aceptar las presiones en México’. Yo lo digo así, en México manda el pueblo de México y no vamos a permitir que se entrometan en el proceso electoral de 2027 y no vamos a permitir que nos usen para el proceso interno de Estados Unidos”, advirtió.

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Enseguida subió a tribuna la senadora priista Carolina Viggiano para fijar postura, pero Fernández Noroña la interrumpió para cuestionarla porque hace unos días expresó que con las acusaciones de Estados Unidos a políticos de Sinaloa a los morenistas les va a caer como “dedo en el anillo”, tratando de exhibirla.

La legisladora hidalguense respondió con sarcasmo: “Olvidaba que usted era tan exquisito, tan elegante, tan refinado. Olvidaba profundamente esa parte, senador. De verdad. Mire, yo fui a escuelas públicas y tuve amigos en las escuelas públicas que me enseñaron un lenguaje popular. ¿Y sabe qué? Me encanta usar ese lenguaje popular.

“Y usted ya no debería venir a esta tribuna, porque cada que viene dice exactamente lo mismo, siempre dice lo mismo. Ya apréndase otra, senador. Y usted ama a García Luna profundamente, sueña con él. Mire, usted, senador Noroña, se sube y siempre viene a decirnos una serie de calificativos a todos. Es lo único que viene a hacer, a denostar. Está urgido por quedar bien con la presidenta”, sostuvo.

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