Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) incineraron 179 kilos de marihuana, cocaína, metanfetamina, nueve mil 464.5 unidades de psicotrópicos en tabletas, pastillas, cápsulas y litros de cannabidio en las instalaciones del Campo Militar 37, Estado de México.

Las sustancias corresponden a diversas carpetas de investigación de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en el trabajo que se realiza de manera coordinada con las autoridades de esta ciudad.

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En esta acción participaron integrantes del Ministerio Público de la Federación (MPF), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), entre ellos peritos y policías federales ministeriales y Órgano Interno de Control de la FGR.

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