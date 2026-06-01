La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó a Estados Unidos cuáles son las razones por las que ha revocado visas a funcionarios mexicanos y no descartó que sea un mecanismo de intromisión en las elecciones en México.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “puede ser, tenemos derecho a dudar, a cuestionarlo, cuál es la verdadera razón de quitar una visa”.

“Particularmente me corresponde decir que no usen a México, no lo usen en su disputa electoral, aquí no. Colaboramos, pero ni nos subordinamos ni permitimos, como lo dije ayer, que a México lo usen como piñata, eso no debe ser y nos toca defender a México y a su pueblo”, agregó.

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Además, reconoció que aunque existen legisladores que no opinan por temor a que les revoquen la visa, “no creo que sea la mayoría. Podemos tener diferencias, pero ya pedir la intervención extranjera es otra cosa”.

“Eso raya en la traición a México. En México decidimos los mexicanos y no puede ser que un legislador no opine por temor a que le quiten la visa. Hay que tener valentía cuando se entra a la política”, dijo.

“Todo aquel diputado, senador o funcionario público que tenga temor de que le quiten la visa pues que no tenga temor, hay que decir la verdad, hay que ser valientes”, añadió.

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