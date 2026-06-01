Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 09:39 AM "Siempre nos va a quedar la duda de si la guerra contra el narco fue idea de Calderón o de Obama", dice Sheinbaum.



Nación 09:31 AM

Nación 09:27 AM

Nación 09:19 AM Sheinbaum Pardo señala como "interesante" que la derecha mexicana esté comenzando a promover a la gobernadora María Eugenia Campos Galván como candidata del PAN. Al ser cuestionada sobre las muestras de apoyo que recibió la mandataria estatal por parte de los expresidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, Sheinbaum responde con críticas al conservadurismo y asegura que existe una falta de autocrítica sobre los resultados de los gobiernos anteriores.



Nación 09:12 AM El procurador federal del consumidor, Iván Escalante, explica el seguimiento del precio promedio semanal de productos como el jitomate, el chile serrano, el huevo, el etc. Destaca el precio de la canasta básica PACIC.

Nación 09:02 AM La Mandataria federal destaca que México es uno de los pocos países que da pensión a los adultos mayores que cumplen 65 años y ayuda a su alimentación. Acusa que eso no lo quiere validar la derecha mexicana. "Ustedes imagínense, Calderón, que está totalmente demostrado que apoyó a un cártel de la droga, ahora está acusándonos de vínculos con el narcotráfico", dice.

Nación 08:59 AM "Vamos a mantenernos escuchando, hay que tener respeto por la decisión del pueblo colombiano, pero es importante que se llegue hasta lo último de esto que se está diciendo, de un supuesto fraude", expresa la Presidenta sobre las elecciones de Colombia.

Nación 08:56 AM Sobre la postura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales y cuestionara el sistema electoral colombiano, Claudia Sheinbaum Pardo señala que es importante que se investiguen las denuncias de un posible fraude, y que se respete la voluntad del pueblo colombiano. Rreconoce que hay una afinidad en las propuesta del izquierdista Iván Cepeda, candidato del partido Pacto Histórico.



Nación 08:44 AM También comenta que hay políticos injerencistas que quieren usar a México para las elecciones de 2027 en aquel país. Añade que espera que las injerencias sean un tema de ciertos sectores y no del presidente Trump; "no es la primera vez que ocurre en México", dice. Para ejemplificar, lee un escrito del expresidente Miguel de la Madrid, donde plantea la injerencia del gobierno estadounidense en asuntos mexicanos.

Nación 08:42 AM ¿Por qué creer más en las instituciones de justicia de Estados Unidos que de México?, cuestiona la presidenta al hacer referencia a la petición de detención y extradición del gobierno estadounidense contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el senador morenista Enrique Inzunza. Además, señala que México ha pedido también extradiciones a Estados Unidos, presentando pruebas del por qué se hicieron, pero no han sido atendidas.

Nación 08:25 AM Sobre su discurso de ayer que también fue dirigido hacia Estados Unidos, en medio de acusaciones, Claudia Sheinbaum dice que México siempre ha buscado buena relación con el país vecino y anuncia la próximas reuniones que tendrán autoridades mexicanas con las de EU. Indica que no piensa que el presidente Donald Trump sea quien emita acusaciones en contra de México y señala a la ultraderecha estadounidense de hacerlo junto a la derecha de mexicana. "Son los que se vinculan y buscan que no haya una buena relación con nuestros países", señala.

Nación 08:20 AM Señala que el precio de algunas verduras, como el jitomate, se debe a la presencia de intermediarios, además de la helada de Florida y una plaga que hubo en plantaciones de Sinaloa.



Nación 08:19 AM Sheinbaum Pardo dice que confía en que saldrán bien las pláticas con el magisterio, para permitir que el Mundial 2026 se desarrolle sin problemas.

Nación 08:15 AM La presidenta Claudia Sheinbaum reitera que hay pláticas con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública con los integrantes de la CNTE que mantienen un plantón en calles aledañas al Centro Histórico y marchan en la CDMX, a 10 días de que inicie el Mundial 2026.

Nación 08:06 AM Martí Batres, director del ISSSTE, da los avances del programa La Clínica es Nuestra e indica que beneficiará a más de 13 millones de derechohabientes. Se destinarán recursos para la realización de 1635 obras en las unidades de medicina familiar.

Nación 08:03 AM Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, informa sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Pamela López, directora general de La Escuela es Nuestra, informa sobre el avance de las asambleas en 2026.





Nación 08:01 AM Leticia Ramírez informa que los programas de Bienestar alcanzaron un total de 18 millones 826 mil 240 derechohabientes. Informa que del 15 de junio al 21 de junio, enviarán un mensaje al número celular que registraron al momento de la inscripción en la pensión de adultos mayores, para presentarse a recoger sus tarjetas.

Nación 07:54 AM Iván Escalante presenta la edición especial de junio 2026 de la Revista del Consumidor, dedicada al mundial social.



Nación 07:51 AM Profeco anuncia que se da seguimiento a la venta de boletos para eventos masivos y deportivos, en donde el procedimiento incluye monitoreo formal, análisis de hallazgos, exhorto o requerimiento y finalmente un procedimiento por infracción a la ley.

Nación 07:46 AM Iván Escalante presenta la sección “Quién es quién en los precios”. De acuerdo con el procurador, México se encuentra dentro del top 5 de los países de la OCDE con precios de combustible más competitivos. “En México se está vendiendo gasolina regular a precios justos”, garantiza.

Nación 07:39 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria federal inicia con un video de cómo estuvo la movilización de ayer en las distintas entidades federativas para observar el informe de “rendición de cuentas” que presentó en el Monumento a la Revolución. En la “Mañanera del Pueblo” están presentes el titular de Profeco, Iván Escalante, y la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez.

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