En tono directo, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que Estados Unidos quiere influir en las elecciones de 2027, ante el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalado por la justicia estadounidense de nexos con el narco.

Durante su informe de rendición de cuentas, el domingo en el Monumento a la Revolución, a dos años de su triunfo electoral, Sheinbaum Pardo recalcó que nuestro país no acepta injerencias, y declaró que es legítimo dudar “del verdadero interés” en los juicios de extradición.

Al referir que Estados Unidos solicitó con carácter de urgente la detención con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya y el senador morenista Enrique Inzunza, la Mandataria comentó que “un hecho de esa magnitud” no tiene precedentes en la historia de la relación bilateral.

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“Y entonces debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima: ¿Es realmente interés legítimo, genuino por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. ¡México no es piñata de nadie!”, advierte.

“Hay que tenerlo claro: vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector en México. Eso no lo podemos permitir”, agregó.

Ante miles de asistentes y flanqueada por integrantes de su gabinete, Claudia Sheinbaum reiteró que México es un país libre, independiente y soberano.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en el informe de “rendición de cuentas” a dos años de su triunfo electoral, realizado en el Monumento a la Revolución (31/05/2026). Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Advirtió que “ni los corruptos de antes que quieren regresar al poder, ni quienes pretenden utilizar al movimiento de transformación para proteger intereses personales, ni ningún agente extranjero que quiera imponer condiciones a nuestra nación, van a doblegar la dignidad del pueblo de México”.

Abundó: “Por eso, llamo la atención del pueblo de México. Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no; cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera; cuando se normaliza la idea de ‘que otro país puede intervenir en asuntos que sólo le corresponden a los mexicanos’, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia”, insistió.

En el marco de la colaboración con el gobierno de Donald Trump en distintos ámbitos, Sheinbaum Pardo declaró que es mejor trabajar conjuntamente como socios comerciales, “respetándonos y fortaleciendo el interés común con respeto a nuestra soberanías. Pero debe quedar muy claro: México no admite la injerencia en nuestros asuntos internos, porque nosotros no nos entrometemos en los asuntos internos de otras naciones. Ese es el principio constitucional de la no intervención”.

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“Porque la historia de México nos ha enseñado que ningún pueblo conserva su libertad si permite que intereses extranjeros decidan sobre su destino”, reiteró.

Dijo que su gobierno nunca va a defender la corrupción ni la colusión con el crimen porque para eso están las instituciones del Estado, como la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial.

Aseveró que tan firme ha sido el combate a la corrupción y a la colusión con la delincuencia, que la FGR ha procedido contra autoridades de todos los partidos políticos cuando se ha comprobado su vinculación con actividades criminales.

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Al hacer un llamado a defender la patria, la soberanía, la independencia de México y la transformación, la Mandataria convocó a los mexicanos a salir a las calles.

“Los convoco a que, a partir de la próxima semana, vayamos a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos e informar al pueblo de que la patria no se vende, la patria se ama y se defiende”, declaró ante los asistentes.

También acusó una ofensiva mediática y millonaria desde las redes sociales contra su gobierno. “Están los sectores conservadores nacionales e internacionales que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad y decidiera ejercer plenamente su independencia”, dijo.

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Además, lamentó la actitud de una parte de la derecha mexicana que está “dispuesta a celebrar e incluso promover las presiones de políticos extranjeros”.

Según autoridades capitalinas, al informe en el Monumento a la Revolución asistieron 130 mil personas y terminó con saldo blanco.

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cdm