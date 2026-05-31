Tijuana, Baja California.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reiteró el respaldo de los bajacalifornianos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó que los principios de honestidad, resultados y amor al pueblo han marcado el rumbo de la transformación del país.

Durante un evento en el que participaron más de 27 mil personas provenientes de los distintos municipios de la entidad, la mandataria estatal expresó su apoyo al Segundo Informe de Actividades de la Presidenta de México, denominado "Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. Rendición de Cuentas a Dos Años del Triunfo Electoral".

En su mensaje, Ávila Olmeda agradeció el respaldo que el Gobierno Federal ha brindado a Baja California y afirmó que el liderazgo de Sheinbaum ha fortalecido el desarrollo del país mediante una administración cercana a la ciudadanía y enfocada en el bienestar social.

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“Presidenta, desde Baja California le damos las gracias y le decimos con mucho orgullo que aquí tiene un pueblo agradecido y comprometido con la transformación. Hoy México tiene rumbo, liderazgo y una presidenta que trabaja todos los días con inteligencia, sensibilidad y amor por la nación”, expresó.

La gobernadora sostuvo que la coordinación entre los gobiernos estatal y federal ha permitido impulsar acciones que generan bienestar, justicia social y prosperidad para la población bajacaliforniana.

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Asimismo, señaló que el amor al pueblo debe reflejarse en resultados concretos y en el manejo transparente de los recursos públicos, principios que, dijo, han guiado el trabajo gubernamental desde el triunfo electoral de hace dos años.

Finalmente, destacó la importancia de mantener una agenda alineada con las políticas del Gobierno de México para consolidar el humanismo mexicano y garantizar que el desarrollo con equidad llegue a todas las regiones de Baja California.

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