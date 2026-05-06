Tijuana, Baja California.- La unidad es un principio esencial del movimiento de transformación que vive el país, porque permite responder con mayor eficacia a las necesidades de la población, especialmente de quienes históricamente han sido más vulnerables.

Así lo expresó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena) en la reunión con los alcaldes, diputados locales y federales, quienes establecieron acuerdos de una agenda común de trabajo que propicie la solución de las demandas y problemas que enfrenta la ciudadanía.

En la reunión la mandataria estatal afirmó que la coordinación con los municipios y los integrantes del Poder Legislativo Local y Federal permite el impulso de políticas públicas con enfoque social, orientadas a reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de las familias bajacalifornianas.

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Además reiteró que el compromiso de su administración se mantiene firme con los principios de la transformación, porque pone en el centro el bienestar del pueblo, por encima de cualquier interés particular; "para este gobierno el poder solo tiene virtud cuando se pone al servicio de los demás y que primero están los más vulnerables", aseveró.

En la reunión se analizaron temas prioritarios como el fortalecimiento de la seguridad, el impulso a la obra pública y la continuidad de los programas sociales, con la suma de esfuerzos para dar resultados concretos a la ciudadanía.

Y la mandataria Ávila Olmeda reafirmó su disposición de mantener un diálogo permanente y constructivo con las y los representantes populares, en plena concordancia con las políticas impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para seguir avanzando en un proyecto de gobierno que pone en el centro a las personas y trabaja todos los días por el bienestar de Baja California.