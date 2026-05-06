El gobierno de Estados Unidos dio a conocer este miércoles su Estrategia Antiterrorista, que fija la eliminación de los cárteles como máxima prioridad, se declara listo para actuar unilateralmente en su contra y lanza una dura advertencia contra los “gobiernos cómplices”.

“Ya no permitimos que los cárteles y las bandas que han envenenado a millones de estadounidenses actúen libremente en nuestra región ni introduzcan de contrabando en nuestro país drogas, armas o mujeres y niños víctimas de la trata”, señala el documento, difundido por la Casa Blanca.

“No permitiremos que los cárteles, los yihadistas ni los gobiernos que los apoyan conspiren contra nuestros ciudadanos con total impunidad. No se permitirá que ningún tipo de terrorista encuentre refugio aquí, en nuestro país, ni que nos ataque desde el extranjero”, añade.

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“Seguiremos con nuestras campañas militares y policiales contra todos los cárteles y pandillas designados como organizaciones terroristas por el Presidente [Donald Trump]", afirma la estrategia.

"Al mismo tiempo, seguiremos atacando sus finanzas y sus redes de suministro de precursores para paralizar sus medios de producción y el movimiento de sus ganancias. Lo haremos en colaboración con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros. Si no pueden o no quieren, estaremos tomando cualquier acción necesaria para proteger a nuestro país, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles", advierte.

Estados Unidos, señala el documento “seguirá desmantelando las redes de los cárteles y cortando sus vías de reclutamiento y financiación hasta que sean neutralizados y los regímenes que les han prestado apoyo ya no puedan seguir haciéndolo”.

En una llamada con periodistas para anunciar la estrategia, Sebastian Gorka, zar antiterrorista de la Casa Blanca, afirmó que el cambio de prioridades se basa en que han sido asesinados muchos más estadounidenses por cárteles que introducen drogas ilícitas en comunidades de Estados Unidos que los militares estadounidenses fallecidos en conflictos en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.

“Ya sea estrangulando sus fondos ilícitos, ya sea rastreando sus embarcaciones de droga, no les permitiremos matar a estadounidenses a gran escala”, dijo Gorka en una llamada telefónica con periodistas para anunciar la estrategia.

Gorka también lanzó un mensaje fuerte a gobiernos de otros países, tras señalar que en los próximos días habrá una reunión con aliados para analizar cómo pueden reforzar sus estrategias antiterroristas.

“Como el presidente dejó muy claro, mediremos su seriedad como socio y aliado por cuánto aporten”, afirmó. “Así que esperamos más de nuestros socios en Medio Oriente, así como en otros lugares”.

El documento identifica tres tipos “mayúsculos” de grupos terroristas:

-Narcoterroristas y bandas criminales transnacionales

-Terroristas islámicos

-Extremistas de izquierda, incluyendo anarquistas y antifascistas

Además, califica las drogas ilícitas de “una amenaza existencial que Trump no tolera”.

“En lo que respecta a los actores estatales, nuestra prioridad es identificar y desarticular por completo las vías de apoyo encubierto que nuestros adversarios proporcionan a los cárteles y a los islamistas. Esto incluye medidas abiertas, como sanciones, la interceptación de petroleros de la flota fantasma y operaciones encubiertas para que la financiación y el patrocinio estatal resulten muy costosos para los regímenes hostiles, incluido el suministro de tecnologías de doble uso, especialmente drones, armas convencionales avanzadas o los precursores químicos utilizados para fabricar narcóticos letales. Estas operaciones antiterroristas incluyen operaciones cibernéticas ofensivas contra quienes planean matar a estadounidenses o apoyan a quienes conspiran para hacerlo”.

El documento añade que, "además de los cárteles y los grupos terroristas islamistas, nuestras actividades nacionales de lucha contra el terrorismo también darán prioridad a la rápida identificación y neutralización de grupos políticos seculares violentos cuya ideología sea antiamericana, radicalmente pro-transgénero y anarquista”.

La estrategia elogia los ataques lanzados contra presuntas narcoembarcaciones en el Pacífico y el Caribe que, afirma, ha derivado en una caída de 90% en el flujo de drogas por mar hacia Estados Unidos.

“Seguiremos luchando contra el fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos como armas de destrucción masiva. Cientos de miles de estadounidenses han fallecido por sobredosis de fentanilo y haremos que las organizaciones terroristas extranjeras, los cárteles y los Estados que los patrocinan rindan cuentas por esta amenaza de armas de destrucción masiva que supone para nuestros ciudadanos”, subraya.

La estrategia se da a conocer dos días después de que la Casa Blanca publicara su Estrategia Nacional de Seguridad, que exige a México resultados “tangibles” en la lucha antidrogas, incluyendo más detenciones y extradiciones de narcotraficantes y advierte contra los “funcionarios corruptos que facilitan sus operaciones”. Con información de AP

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