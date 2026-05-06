Ante señalamientos de supuestos malos manejos en la Fundación Politécnico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su respaldo al director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, a quien pidió explicar qué “problemas” hubo.

En su conferencia mañanera de este miércoles 6 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo propuso una consulta para la elección de la dirección del IPN en diciembre próximo y mencionó que “si hay alguna irregularidad, que se investigue”.

“Hay investigaciones de su secretario académico, y si cometió alguna irregularidad, tendrá que ser sancionado”, mencionó la titular del Ejecutivo federal al reiterar que tiene “una muy buena opinión” de Reyes Sandoval.

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Además, lo consideró como “una eminencia”: “Ha hecho un buen trabajo al frente del Poli”.

“Le pedí es que él haga público por qué hubo este problema con la Fundación, que lo explique, qué problemas hubo con la Fundación para tomar la decisión de cerrar esa Fundación porque no había transparencia en el uso de los recursos, de acuerdo con lo que me planteó. No va a haber ningún problema con el Politécnico”, declaró.

“Es más, se me acaba de ocurrir: vamos a hacer una consulta en el Poli para la próxima dirección, vamos a democratizar la elección del director del Politécnico nacional o directora en una consulta para que la comunidad elija a tres. Toda mi vida luché en la UNAM para que eso fuera así; una consulta para ver qué la gente opina, quién puede ser el mejor director o director”, mencionó.

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Mencionó que instruyó a Mario Delgado, secretario de Educación, a que presente una propuesta “de cómo podemos democratizar la elección del Instituto Politécnico Nacional”.

Señaló que a partir de la llegada de Reyes Sandoval creció la matrícula en 30 mil estudiantes: “Nos estamos sentando para apoyar para que tenga los recursos necesarios para su operación”.

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