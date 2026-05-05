En lo que va de la LXVI Legislatura, del 1 de septiembre de 2024 al 30 de abril de 2026, el senador Enrique Inzunza Cázares, uno de los diez servidores públicos acusados de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, ha impulsado ocho iniciativas, entre ellas la reforma al Poder Judicial, pero sólo ha presentado una de manera individual.

De esas ocho iniciativas, Inzunza Cázares ha suscrito tres como promovente y cinco como adherente.

El morenista ha centrado su labor en el Senado al frente de la Comisión de Estudios Legislativos, desde la que ha colaborado en la redacción y revisión de 166 iniciativas, de las cuales 144 ya han sido aprobadas, de acuerdo con datos del Sistema de Información Legislativa.

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Otras de las iniciativas promovidas por el legislador por Sinaloa son la reforma constitucional de no reelección y nepotismo electoral, a la Ley de Amparo, en materia de Guardia Nacional, y la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley Orgánica de la Armada de México.

Enrique Inzunza, senador de Morena por Sinaloa. El legislador fue señalado en EU por presuntamente pactar con “Los Chapitos”. Foto: Especial

Enrique Inzunza, con una sola iniciativa propia

La única iniciativa que ha presentado de manera individual es una que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y al Código de Comercio.

En la sesión del pasado 28 de abril, el legislador sinaloense presentó el informe de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos relacionado con la presunta participación de agentes de la CIA en operativos antinarco en el estado de Chihuahua y acusó a la gobernadora María Eugenia Campos de violar la Constitución.

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Un día después estalló el escándalo por la denuncia en la Corte del Sur de Nueva York contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, supuestamente vinculados al crimen organizado, entre ellos el senador Inzunza, quien pasó lista, pero ya no participó en la sesión de clausura del periodo ni en la instalación de la Comisión Permanente.

Sin embargo, dos días después reapareció en un video publicado en redes sociales en el que informó que no solicitará licencia a su escaño y anunció que asistirá a la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles.

De las 148 sesiones del pleno del Senado que se han realizado en esta legislatura, Inzunza Cázares sólo tiene una inasistencia, el 23 de septiembre de 2025.

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