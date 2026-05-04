EU exige a México más detenciones y extradiciones de narcos; condiciona ayuda

La Casa Blanca dio a conocer este lunes su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, en la que exige a México mejores resultados en tres ámbitos: la incautación de precursores, la reducción de la producción y en la lucha contra los cárteles, y condiciona la ayuda estadounidense en este esfuerzo a "resultados tangibles", incluyendo más detenciones y extradiciones de narcotraficantes.

"El Departamento de Estado... en coordinación con el Departamento de Justicia y con apoyo del Departamento de Guerra, liderará los esfuerzos diplomáticos y del sector judicial para asegurar una cooperación robusta, sostenida y medible por parte del gobierno de México para identificar y desmantelar organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras que operan en su territorio", señala la Estrategia.

Eso incluye, indica, "fortalecer la coordinación entre EU y México contra las amenazas transnacionales mediante programas de capacitación para funcionarios mexicanos del sector judicial y de aplicación de la ley, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y apoyo a operaciones conjuntas".

Sin embargo, advierte que "esta ayuda estará condicionada a resultados tangibles, incluyendo la adopción de medidas apropiadas para arrestar, enjuiciar y extraditar a los líderes de las Organizaciones Terroristas Extranjeras así como desmantelar laboratorios de drogas sintéticas".

La Estrategia menciona que “daremos prioridad a las líneas de actuación que impulsen a China a detener el flujo de precursores químicos utilizados para la fabricación ilícita de drogas sintéticas; a Canadá a intensificar el intercambio de inteligencia procesable para actuar contra las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales; a que Colombia reduzca el cultivo de coca y desarticule las redes criminales que prosperan gracias a la producción de cocaína; a India a adoptar nuevas medidas para regular sus industrias farmacéutica y química, de modo que no sustituya a China como la principal fuente de sustancias químicas para la producción o fabricación de drogas ilícitas”.

En el caso de México, la prioridad es que eleve la incautación de los precursores, reduzca la producción y “elimine la capacidad de los cárteles para amenazar el territorio, la seguridad y la protección de Estados Unidos a través de sus estructuras de mando y control extraterritoriales”.

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Bajo esta nueva estrategia, se endurecerán las sanciones económicas a las entidades comerciales que faciliten la producción y el tráfico ilícito de drogas.

“El gobierno de Estados Unidos impondrá sanciones económicas significativas a cualquier entidad comercial, ya sea extranjera o nacional, que no proteja su cadena de suministro contra la explotación por parte de las organizaciones criminales transnacionales”, señala el documento.

El muro que divide a Estados Unidos de México y que, según Frontex, no es la mejor solución ante la migración. Foto: Herika Martinez / AFP

La estrategia apunta a combatir la producción de drogas en el extranjero “desde su origen”. Para México, eso significa “apoyar esfuerzos para… desmantelar los laboratorios clandestinos que producen drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina… Un componente fundamental de este esfuerzo es apoyar a nuestros socios extranjeros en su lucha contra el equipo esencial para la fabricación de drogas que permite estas operaciones en sus países, desde el equipo de los laboratorios de procesamiento de cocaína hasta las prensas de pastillas y los moldes utilizados por los cárteles para producir los letales comprimidos de fentanilo”.

Como parte de la estrategia, el gobierno de Estados Unidos anunció una “campaña mundial contra las amenazas de la delincuencia transnacional y el terrorismo extranjero”, en la que subraya que quienes se involucren en tráfico de drogas serán perseguidos también como terroristas, tras la declaración de diversos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

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“Perseguiremos y desmantelaremos sin descanso las redes de tráfico de drogas dondequiera que operen. Esto incluye combatir la explotación criminal de las zonas de tránsito físico, las cadenas de suministro comerciales y los espacios virtuales, como las plataformas de redes sociales, las aplicaciones encriptadas, las plataformas de pago digital y los mercados de la darknet que traen el veneno directamente a nuestras puertas”, advierte el gobierno estadounidense.

En cuanto a las FTO, advierte que “mediante operaciones coordinadas, eliminaremos a sus integrantes, desde los líderes hasta los distribuidores de bajo nivel, incautaremos activos ilícitos y destruiremos sus redes logísticas para debilitar estas organizaciones hasta que sean incapaces de representar una amenaza estratégica para los Estados Unidos”.

Como parte de la estrategia, se anunció también la iniciativa “Crime Gun”, centrada en el tráfico de armas.

La Homeland Security Task Force (Grupo de Trabajo del Departamento de Seguridad Nacional), será la encargada de, partir de la llamada Inteligencia sobre Armas de Fuego (CGI), rastrear armas de fuego “para identificar e interrumpir el flujo de armas de fuego hacia el comercio ilegal. Un componente vital de la CGI son los Centros de Inteligencia sobre Armas de Fuego, que, junto con el uso ampliado de la Red Nacional Integrada de Información Balística (NIBIN), permiten a los investigadores vincular las armas de fuego utilizadas en múltiples incidentes de tiroteos”.

La estrategia fija objetivos tanto para la lucha antidrogas como para el tema del tráfico de armas.

En el ámbito de incautación de drogas ilícitas por parte de la CBP, toma como referencia las 807 mil 131 libras incautadas en 2024. El objetivo es incautar 887 mil 844 libras en total en 2026; y 887 mil 844 libras para 2029

Sobre el desmantelamiento de organizaciones criminales, toma como referencia 3 mil 209 nuevas organizaciones desarticuladas o desmanteladas en 2024, y fija como objetivo 3 mil 337 para 2026 y 3 mil 530 para 2029.

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Del tráfico d armas, toma como referencia tres mil 917 armas nuevas incautadas en 2024; el objetivo es incautar cuatro mil 230 armas nueva en 2026 y 4 mil 700 para 2029.

La estrategia busca también incrementar el número de incautación de precursores y sustancias químicas afines, así como de incautaciones de equipos relacionados, notificados en el Sistema de Comunicación de Incidentes sobre Precursores por parte de China, Colombia, la India y México.

En este sentido, toma como base 11 incautaciones en 2024; para 2026 la meta son 48 y, para 2029, 208.

La estrategia también incluye capítulos para combatir y prevenir la adicción en los estadounidenses, con el objetivo fijado de “promover el no consumo como norma social”.

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