Como parte de la nueva estrategia de negociación, el sector privado participó en la ronda bilateral con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que fue importante que se reunieran con representantes de empresas y organizaciones del sector privado, porque “Estados Unidos toma nota de lo que a México le preocupa. El proceso de revisión del tratado, diría yo, va muy bien. A juzgar por lo que hoy vi…”.

Tras el intercambio de posturas sobre la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que la siguiente ronda formal de negociaciones será el 25 de mayo.

En una declaración que dio al salir de la reunión que tuvo con su homólogo, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, el Secretario dijo que “estamos estimando que las negociaciones formales se van a iniciar en la semana del 25 de mayo, para estar en tiempo y forma”.

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Porque se espera que la revisión del T-MEC entre los tres países socios será el 1 de julio próximo.

Ebrard afirmó que con Greer se reunieron hoy representantes de las industrias afectadas por los aranceles que impuso Trump bajo la sección 232, como son empresarios acereros y del sector automotriz.

Marcelo Ebrard y Jamieson Greer, representante comercial de EU, previo a una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum este 20 de abril de 2026. Foto: Especial

Asimismo el Representante Comercial de Estados Unidos escuchó a integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y de la American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham).

Dijo que Greer tomaría su vuelo de regreso a Washington, D.C, esta tarde pero se quedarán los grupos de técnicos estadounidenses y “ahora nosotros vamos a escuchar el día de mañana y hoy en la tarde, cuáles son los puntos de vista de los Estados Unidos, con eso ya pasaríamos a la siguiente fase que son negociaciones formales”.

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Ello porque, hace un mes, Ebrard viajó con el equipo de técnicos a presentar al gobierno estadounidense la posición de México en torno a la implementación del T-MEC.

Ebrard dijo que “el día de hoy las reuniones previstas que fueron esencialmente una reunión de trabajo con la industria del acero. En donde la industria del acero les planteó lo que está ocurriendo como efecto de (los aranceles de 50% por la sección 232). Fue muy buena reunión”.

Añadió que luego se reunió Greer con representantes del sector automotriz y expuso que “era importante tener ese diálogo para que esas industrias directamente puedan decir lo que piensan”, porque son afectados por los aranceles.

Recordó que el funcionario estadounidense se reunió con la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, en donde hubo “un diálogo bastante cordial. Obviamente de esa reunión lo que se hizo fue una muy breve revisión de dónde estamos”.

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Comentó que también se habló de temas como los avances en materia de propiedad intelectual y la situación del sector agropecuario, como la disminución del cupo de exportación de azúcar a Estados Unidos, entre otros más.

Expuso que el sector privado planteó a Greer la importancia de que se mantenga el T-MEC, porque “…lo ideal sería que el tratado siga adelante. Que el mayor número de productos no tengan ningún tipo de incertidumbre”.

Dijo que los representantes del sector privado que asistieron coincidieron “en que es importante que México y Estados Unidos se integren más. Que lo que se va a reemplazar de cosas que traemos de Asia lo podamos hacer entre los dos países lo más pronto posible. Y algunas otras ideas en las que hemos venido coincidiendo”.

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