Murió el actor y comediante mexicano Abraham Pérez, recordado por su participación en la serie de Televisa "La Familia P. Luche", donde dio vida al popular “Licenciado Cortillo”, uno de los personajes secundarios más reconocidos de la producción creada por Eugenio Derbez.

La noticia de su muerte fue dada a conocer por su amigo cercano, el creador de contenido Omar Crew, quien compartió una foto junto a él con un conmovedor mensaje de despedida:

"¡Si QUE SE LARGUE! Pero al Cielo! Amigo ABRANSITO 'Lic Cortillo' hasta donde estés un abrazo muy fuerte! Tantos años de conocernos y ya te vas.#lafamiliapeluche".

Detalló que se conocían de toda la vida, y que sus padres fueron amigos por más de 50 años, lo describió como una gran persona, siempre alegre, y que seguramente ahora estaría regañando a todos en el cielo.

Omar Pardo comparte foto con el actor Abraham Pérez y lo despide en redes. Instagram sinmiedoomarcrew

En "La Familia P. Luche", Abraham Pérez interpretó al “Licenciado Cortillo” durante la segunda y tercera temporada. Su personaje era el jefe directo de Ludovico P. Luche, interpretado por Eugenio Derbez, y empleado de Don Camerino, dentro del universo cómico de la serie.

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Su frase “¡Sí, que se largue!” se convirtió en una de las más recordadas del programa y ha trascendido con el paso del tiempo como contenido viral en redes sociales.

Además de su participación en televisión, Pérez tuvo apariciones en cine, destacando su papel en la película estadounidense de acción "7 Colombian Kilos" (2007), dirigida por Zeke Gonzales. También colaboró en distintos proyectos humorísticos de Televisa, entre ellos el programa de sketches "XHDRbZ".

El actor también es recordado por su presencia en la comedia televisiva mexicana gracias a personajes que incorporaban de forma natural su condición de enanismo, lo que lo convirtió en una figura reconocible dentro del entretenimiento nacional.

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