El actor estadounidense James Handy, reconocido por su participación en "Top Gun: Maverick", murió a los 81 años luego de ser apuñalado en su residencia de Tarzana, California. Las autoridades informaron que el principal sospechoso del crimen es Michael Gledhill, hijo de la pareja sentimental del intérprete.

De acuerdo con información difundida por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio. Los agentes acudieron al domicilio tras recibir una llamada al número de emergencias 911 en la que se reportó una situación no especificada.

Según el audio de la comunicación, obtenido por la revista "People", quien realizó la llamada se identificó como el hijo de un hombre y aseguró haber cometido el asesinato. Durante la conversación, el sujeto declaró: "Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".

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Al llegar al lugar, los policías encontraron a Handy inconsciente en el jardín de su vivienda. El actor presentaba una herida de arma blanca en el pecho, por lo que fue atendido por paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles y trasladado a un hospital cercano.

Pese a los esfuerzos médicos, el actor fue declarado muerto poco después de su ingreso. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Gledhill, de 44 años, fue arrestado y trasladado a la cárcel de Van Nuys; de acuerdo a "People" fue acusado de un cargo de asesinato y su fianza se fijó en 2 millones de dólares, según los registros penitenciarios obtenidos por la revista.

¿Quién fue James Handy?

Nacido en la ciudad de Nueva York, James Handy construyó una sólida carrera como actor de reparto tanto en cine como en televisión. A lo largo de varias décadas participó en numerosas producciones que lo convirtieron en un rostro familiar para el público estadounidense.

Entre sus trabajos más destacados figuran las películas "Jumanji", "Arachnophobia", "Unbreakable", "Logan" y "Top Gun: Maverick", además de apariciones en populares series como "NYPD Blue", "Rizzoli & Isles", "Alias", "NCIS: Los Angeles" y "Criminal Minds". Su última actuación en la pantalla grande fue precisamente en "Top Gun: Maverick", una de las cintas más exitosas de los últimos años.

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