Naucalpan, Méx.- El cuerpo sin vida de un bebé recién nacido fue localizado en calles de la colonia Plan de Ayala, la tarde de este martes.

El bebé se encontraba dentro de una bolsa que fue abandonada entre las calles Primero de Mayo y Artículo 27.

Fueron los vecinos los que se percataron que dentro de la bolsa se encontraba un recién nacido por lo que alertaron a las autoridades del hallazgo.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL.

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Al punto acudieron paramédicos quienes confirmaron que el cuerpo del neonato ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Guardia Municipal acordonaron el área en espera de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

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