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Aunque Bellakath no formará parte de la nueva temporada de "La casa de los famosos México", la productora Rosa María Noguerón confirmó que la cantante sí fue de las personalidades contempladas para ingresar al reality.
Incluso, reveló que estuvieron en negociaciones con el equipo de la reggaetonera, pero no lograron concretarse.
"Con Bellakath no hemos logrado cerrar; sin embargo, es una personalidad que nos interesa muchísimo. Es una de las cantantes más importantes del género urbano. Es una mujer muy talentosa", dijo durante la conferencia de prensa para dar detalles del programa.
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Las declaraciones de Noguerón llegaron después de que Bellakath publicara un mensaje en sus redes sociales en el que, presuntamente, dejó entrever su participación.
"No paguen ViX hasta el año que viene, jijiji", escribió la intérprete de "Gatita".
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El elenco para la cuarta entrega del reality ya fue anunciado, y, aunque la cantante quedó fuera, la producción no descarta la posibilidad de tenerla entre sus filas.
"Yo no quisiera descartar la posibilidad de tenerla alguna vez sumada a este proyecto. Y, bueno, pues hay mucha otra gente que se quiere subir al tren", señaló.
Hasta esta tarde, los participantes confirmados son
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- Ernesto Laguardia
- Karina Torres
- Ximena Herrera
- Aldo Rendón
- Moisés Peñaloza
- Cynthia Klitbo
- Yahir
- Flor Vigna
- Masad Altamimi
- Arantza Ruiz
- Ese Pérez
- Fede Vigevani
- Brianda Deyanara
- Memo Schutz
- Yanet García
La casa de los famosos México se estrenará este 26 de julio por Las Estrellas y contará con transmisión 24/7 a través de ViX.
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