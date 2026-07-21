El aroma tibio y dulzón de la mantequilla inunda el espacio y, por un instante, el ambiente evoca el ritual del petit déjeuner francés.

Adentrarse en este rincón es sumergirse en el universo de las clásicas boulangeries, donde las vitrinas rebosan de croissants y pain au chocolat de hojaldrado delicado, acompañados de hogazas de masa madre que destacan por sus cortezas doradas y migas de larga fermentación.

Se trata del punto de partida de una propuesta que encuentra en el pan artesanal el núcleo de Amand, una panadería y cafetería de inspiración francesa en la colonia Roma.

Podrás encontrar distintos panes, desde croissants y pain au chocolat hasta hogazas de masa madre. Foto: cortesía Amand

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La evolución de Amand

Detrás del concepto está el Grupo Ikigai —responsable de proyectos como Mattea y Ennea— quienes plasmaron en Amand una de las expresiones más versátiles de su universo culinario.

La primera versión del proyecto nació en Prado Norte con un carácter más cercano al restaurante; después cruzó frontera para instalarse en Miami, y hoy encuentra en la colonia Roma su versión más cotidiana: una cafetería que pretende brindar al comensal una cocina reconfortante, donde la sobremesa se alarga y ofrece una experiencia mucho más contemplativa de la ciudad.

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En ese mismo recorrido, el chef Axel Vázquez —de trato amable y con un evidente entusiasmo por la cocina europea— da forma al proyecto desde su propio lenguaje culinario.

Formado en Le Cordon Bleu y con paso por Casa de Francia, su visión conecta la técnica francesa con la memoria mexicana y la sensibilidad mediterránea que atraviesa el universo Ikigai.

En su cocina, el pan, la mantequilla, las almendras y las fermentaciones lentas constituyen el núcleo de su propuesta.

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Dónde se ubica Amand: La casona porfiriana que lo alberga

En el interior de una antigua casona porfiriana de la colonia Roma, hoy convertida en hotel boutique, Amand se revela como un espacio donde la arquitectura original permanece como estructura viva de la experiencia.

La luz natural atraviesa los ventanales y se desplaza sobre espejos de gran formato con marcos dorados y una paleta neutra que suaviza la monumentalidad del espacio.

En el techo, la bóveda catalana de ladrillo introduce una textura que refuerza el carácter doméstico de la casona, sin perder la sofisticación del conjunto.

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El resultado es una superposición de capas donde lo porfiriano, lo contemporáneo y lo francés conviven con discreción, organizando silenciosamente el ritmo de la experiencia: el tránsito entre vitrina y mesa, donde el pan recién horneado asoma sobre el ventanal y el café recién molido se sirve sin prisa.

Menú de Amand: panadería y cafetería en la colonia Roma

El menú se mueve entre platillos pensados para el desayuno y la sobremesa, donde conviven la técnica francesa, el desayuno mexicano y una lectura contemporánea de comfort food que distingue a esta sucursal del resto del grupo.

El quiche lorraine, de textura suave y base dorada crujiente, convive con el croissant relleno de pavo y gruyère, donde el hojaldre define el carácter del bocado.

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El pollo frito y el steak con papas fritas aparecen como una interpretación más casual de la cocina del día, mientras que el French dip au jus introduce una versión más robusta del concepto de deli contemporáneo.

Para un desayuno más clásico, los huevos cazuela, el avocado toast y los chilaquiles con pollo, introducen una preparación donde lo universal se cruza con lo cotidiano sin perder el hilo del proyecto.

En el apartado dulce, la panadería concentra su identidad: conchas, brownies, pan de masa madre, croissants y panqué de naranja con aceite de oliva conforman una vitrina que refuerza el carácter del lugar: una fusión entre lo francés y lo mexicano.

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Es así como Amand se entiende como una mesa abierta donde la cocina europea se filtra a través de la mirada contemporánea, dando forma a una propuesta donde el pan, el café y la sobremesa se convierten en el verdadero centro de la experiencia.

Amand Roma se encuentra en la calle Manzanillo 46, en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Su horario es de 9:00 am a 8:00 pm. El costo promedio es de $200 a $400 por persona.

Es ideal para desayunos, brunch, café, sobremesa o trabajar un rato.

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El menú tiene platillos pensados para el desayuno y la sobremesa. Foto: cortesía Amand

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