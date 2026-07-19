Las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo: reparan los tejidos, mantienen en condición a los músculos y aportan energía sostenida. Y aunque la primera fuente a la que recurrimos para consumirlas es la carne, también se encuentran en otros alimentos.

Los lácteos son ricos en proteínas, no al mismo nivel que las carnes rojas pero sí aportan la cantidad suficiente para cubrir la ingesta diaria. Por eso, hoy te damos la receta de un postre de 3 leches con un buen valor proteico.

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¿Cuánta proteína tiene la leche?

De cuerdo con el U.S Dairy, la leche tiene aproximadamente 8 g de proteína cada 240 ml, lo equivalente a una taza. Pese a que también existen versiones vegetales, la de vaca es la de mayor contenido proteico.

La leche es uno de los productos de origen animal más ricos en proteínas. Foto: Freepik

Pero ese valor suele cambiar por la versión del producto, por ejemplo, si es entera, descremada, sin lactosa, etcétera. Para cada categoría, la app nutricional FatSecret proporciona los siguientes aportes:

Leche regular: 1 taza contiene 8.03 g de proteínas

Leche entera: 1 taza contiene 7.86 g de proteínas

Leche al 1% de grasa: 1 taza contiene 3.48 g de proteínas

Leche de almendra: 1 taza cuenta con 1.51 g de proteína

de almendra: 1 taza cuenta con 1.51 g de proteína Leche de soja: 1 taza tiene 10.98 g de proteína

Leche de avena: 1 taza aporta 2.76 g de proteína

Leche de coco: 1 taza contiene 2.02 g de proteína

Este producto también aporta grasas saludables y minerales como calcio, nutrientes que desempeñan un papel clave en el desarrollo de los huesos y músculos. De ahí que su consumo esté mayormente presente en la infancia.

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Receta de postre de 3 leches rico en proteínas

Si quieres aumentar la ingesta de proteínas o integrarlas de manera deliciosa en tus comidas diarias, aprovecha el aporte de la leche y prepara este sencillo postre:

Porciones: 1

Tiempo de preparación: 5 minutos

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Ingredientes para el pastel:

1 huevo grande

30 g de harina de avena

15 g de proteína de vainilla

1/2 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de vainilla

2 cucharadas de leche deslactosada alta en proteína

Ingredientes para hacer la mezcla de tres leches:

2 cucharadas de leche deslactosada alta en proteína

2 cucharadas de yogur griego natural

1 cucharada de leche evaporada light

Unas gotas de vainilla

Ralladura de limón para decorar

Procedimientos:

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En una taza grande bate el huevo. Agrega la harina de avena, la proteína, el polvo para hornear, la vainilla, el endulzante y la leche. Mezcla hasta que no queden grumos. Cocina en el microondas durante 70 segundos. Si el centro sigue húmedo, añade intervalos de 10 segundos más. Mientras tanto, mezcla todos los ingredientes de las tres leches en un recipiente. Cuando el mug cake salga caliente, haz varios hoyitos con un palillo o un tenedor y vierte lentamente la mezcla de tres leches para que la absorba. Deja reposar 5 minutos o refrigerarlo por 20 minutos. Decora con yogur griego y ralladura de limón.

Incluye las tres leches para darle una textura húmeda a tu mug cake. Foto: Unsplash

Ahora que conoces la importancia de la proteína y los tipos de leches que la contienen en mayor cantidad, añádelas a tus postres y no dejes de comer eso que tanto te gusta.

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