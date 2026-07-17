La cebadina es una bebida típica de León, Guanajuato. Se elabora con tamarindo, jamaica, cebada, fermento de piña y un poco de bicarbonato de sodio.

Además de refrescar, se considera como un excelente digestivo, antiácido y antiséptico gracias a las propiedades de los ingredientes con los que se elabora.

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¿Quién inventó la cebadina?

Este refresco tradicional leonés nació en 1945 y es creación del señor Ramón Arrieta Aldana, quien al ver cómo crecía la popularidad de la bebida, decidió registrar la marca, lo que la llevó a convertirse en una de las bebidas más queridas de la ciudad y del Bajío.

Actualmente, esta bebida se puede encontrar en el centro de León, desde puestos ambulantes hasta establecimientos familiares que siguen replicando la receta original.

Este es un refresco popular en el Bajío. Foto: archivo

¿Cuáles son los beneficios de la cebadina?

Esta bebida tiene distintas propiedades y beneficios gracias a los ingredientes con los que está elaborada. Por ejemplo, la cebada posee desintoxicantes y efectos anti colesterol, además de nutrientes como vitamina B, ácido fólico y vitamina K. También es una buena fuente de potasio, magnesio y fósforo.

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Por su parte el bicarbonato es considerado un antiácido, por lo que ayuda a aliviar la acidez estomacal y malestares relacionados.

Así puedes hacer cebadina en casa

Aunque existen variantes en la elaboración de cebadina, te compartimos una de las recetas más utilizadas para que puedas preparar una cebadina casera y refrescante.

Cebadina casera

Ingredientes:

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Cebada

Pulpa de tamarindo

Hielo

Agua

1 cucharada de bicarbonato

Concentrado de Jamaica

Cáscara de piña

Piloncillo

Preparación:

Deja reposar la cáscara de piña con piloncillo y agua durante 2 o 3 días a una temperatura ambiente de 20 a 30 grados para obtener una base de cebada.

Agrega pulpa de tamarindo, concentrado de jamaica y añade agua y hielo.

Finalmente, agrega una cucharada de bicarbonato de sodio.

Toma inmediatamente para evitar que se derrame la bebida a causa del bicarbonato.

Es un excelente digestivo, antiácido y antiséptico gracias a sus ingredientes. Foto: cortesía Ayuntamiento municipal de León

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