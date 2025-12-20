Hay un elemento en la cocina que, gracias a su versatilidad, ya sea para limpiar o incluso por sus posibles beneficios para la salud, se ha convertido en un infaltable de la alacena. El bicarbonato de sodio, popular por estas razones, podría tener una cualidad extra si se consume en ayunas.

En Menú explicamos qué sucede si tomas bicarbonato antes de iniciar tu día, cuál es la dosis más recomendada y, sobre todo, qué aspectos debes tomar en cuenta para cuidar el bienestar personal.

El bicarbonato de sodio es un ingrediente común en la alacena y su consumo en ayunas ha ganado popularidad por posibles beneficios digestivos. Foto: Freepik

¿Qué es el bicarbonato de sodio?

El bicarbonato de sodio, explica el portal de la Clínica Universidad de Navarra, es un compuesto químico ampliamente utilizado en la medicina por sus propiedades como antiácido, agente alcalinizante y regulador del equilibrio ácido-base.

Considerado una sal derivada del ácido carbónico, es reconocido por su capacidad de liberar dióxido de carbono cuando se combina con ácidos, reacción que, según la misma fuente, lo convierte en un neutralizador eficaz de la acidez.

Por ello, el bicarbonato de sodio se emplea en la medicina y en otros ámbitos principalmente como:

Alcalinizante, ya que ayuda a regular el pH de la sangre y los tejidos.

Electrolito, debido a que contribuye al equilibrio hidroelectrolítico, especialmente en situaciones de deshidratación severa.

Tanto en presentaciones de tableta como en polvo, el bicarbonato de sodio posee además otras cualidades que lo han vuelto popular en los hogares y que muchas personas han incorporado a su rutina antes de iniciar el día.

El bicarbonato de sodio posee propiedades alcalinizantes que han despertado interés en rutinas matutinas. Foto: Freepik

¿Para qué sirve tomar bicarbonato de sodio en ayunas?

Una de las bondades por las que se reconoce al bicarbonato de sodio es su capacidad para aliviar la acidez estomacal. Señala el portal Health que mezclar este producto con agua permite obtener una bebida alcalina, utilizada como remedio casero para algunos problemas digestivos.

Esta preparación puede emplearse para tratar el reflujo, favorecer la digestión y aliviar la acidez matutina, la cual suele estar provocada por la posición al dormir y por hábitos como cenar tarde o consumir en exceso alimentos grasos, picantes, café y cítricos.

Para preparar la cantidad adecuada, explica el portal WebMD, se debe agregar 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio a un vaso de agua. Además, recomienda no consumirlo dentro de las dos horas posteriores a la toma de algún medicamento, ya que puede ralentizar su absorción o alterar el efecto de algunos fármacos.

Por otro lado, otra de las cualidades de incorporarlo a la rutina matutina, señala el mismo portal, es que cepillarse los dientes con pasta dental que contenga bicarbonato de sodio puede ayudar a prevenir la caries y a mantener las encías y la boca en buen estado. No obstante, debe hacerse con moderación y siempre bajo la recomendación de un dentista.

Disuelto en agua, el bicarbonato de sodio actúa como un neutralizador temporal de la acidez estomacal. Foto: Freepik

¿Qué precauciones se deben tener al consumir bicarbonato de sodio?

Antes de incorporar cualquier producto considerado como tratamiento para algún padecimiento, es indispensable consultar a un médico especialista, con el fin de evitar efectos secundarios que puedan afectar el bienestar personal.

En el caso del bicarbonato de sodio, se debe ser especialmente cuidadoso de no exceder la cantidad recomendada, ya que, debido a sus propiedades químicas, puede provocar retención de líquidos en el organismo, lo que según la Clínica Universidad de Navarra, podría desencadenar insuficiencia cardíaca en personas susceptibles.

Por otro lado, al tratarse de una sal, su consumo puede elevar rápidamente los niveles de sodio en el cuerpo, situación que, de acuerdo con la misma fuente, puede favorecer el desarrollo de hipertensión. Además, su uso inadecuado puede provocar un desequilibrio en el pH del organismo.

Aunque es un remedio casero frecuente, el bicarbonato de sodio no debe sustituir tratamientos médicos. Foto: Freepik

Entre las recomendaciones de uso, el portal MedlinePlus sugiere no administrar bicarbonato de sodio a niños menores de 12 años, a menos que exista una indicación médica. Esto se debe a que su consumo puede provocar aumento de la sed, calambres estomacales y gases.

Aunque el bicarbonato de sodio puede tener aplicaciones específicas y beneficios puntuales, su uso debe ser responsable y moderado.

