De acuerdo con el Gobierno de México, las posadas, fiestas representativas nacionales, se celebran desde el 16 de diciembre y hasta el 24 de diciembre, en Nochebuena.

Las posadas navideñas, según datos compartidos por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, generalmente se relacionan con el pinche caliente, canastas de dulces, luces, y piñatas. ¡Pero actualmente son mucho más que eso!

Hoy en día, las posadas trascienden su contexto religioso y tradicional, para convertirse en la excusa perfecta para reunirse con los seres queridos y pasar un rato agradable que anteceda a la celebración de Navidad; y en Menú te dejamos nuestras bebidas favoritas para amenizar las posadas este 2025. ¡Toma nota!

¿Qué bebidas no pueden faltar en la posada este 2025?

Además de los antojitos tradicionales y el ponche caliente, tus posadas necesitan algo extra para entrar en calor y brindar por los momentos compartidos en este 2025, y estas son algunas de nuestras sugerencias.

Oso Piñatoso

Cervecería Obni apuesta por ser parte de tus celebraciones navideñas con su hidromiel de temporada con sabor a ponche navideño mexicano. Con un 6.5% de ABV, este hidromiel destaca por su dulzor y acidez, con una mezcla afrutada y especiada donde predominan los tonos de canela, acompañados de notas de manzana, tejocote, guayaba, y ciruela pasa.

Foto: Cortesía..

Precio: $75.00 c/u

Dónde comprar: Cervecería Obni – Tienda en línea

3 Craneos

Este mezcal blanco artesnal es elaborado 100% con agave criollo. Con un 45% de alcohol, es perfecto para tomarlo directo, como digestivo, o mezclar en tu coctel favorito. Además, se trata de un destilado elaborado en Zumpahuacán, en el Estado de México.

Foto: Especial.

Precio: $850.00

Dónde comprar: Mezcal 3 Craneos – Tienda en línea

Keanu in the Sky with diamonds

Con un 5.1% de ABV, esta Czech Lager artesanal es descrita como una “pilsner hecha al estilo europeo". Se distingue por su amargor y sensación crispante en boca.

Foto: Especial.

Precio: $90.00 c/u

Dónde comprar: El Gardenia Brewery – Tienda en línea

Laberinto Sauvignon Blanc

Este vino blanco se describe equilibrado y expresivo. Su marcada acidez aporta una frescura complementada por intensos aromas de guanábana, guayaba, durazno blanco, pera, manzana verde y limón eureka. En boca, se resalta su paso agradable, vibrante y vivaz.

Foto: Especial.

Precio: $385.00

Dónde comprar: Cava Quintanilla – Tienda en línea

Arráncame La Vida Espadín

Este mezcal espadín el elaborado 100% con agave angustifolia de 7 a 10 años de maduración. Se trata de un destilado artesanal proveniente de Huehuetlán, Puebla. Este joven blanco, con sus 40° de alcohol, será perfecto para animar tus posadas.

Foto: Especial.

Precio: $775.00

Dónde comprar: Arráncame la Vida – Tienda en línea

