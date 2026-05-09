LEGO cambia su límite de edad de 99 a 100 años; rinde homenaje al naturalista David Attenborough

LEGO, la famosa marca de juguetes danesa, conocida por sus bloques de construcción de plástico modificó su específico y viral rango de edad de los 4 a 99 años. La compañía amplió este rango de edad hasta los 100 años, enfatizando que para la diversión no hay límite.

La etiqueta de rango de edad de LEGO se diseñó para indicar que el producto es adecuado para todas las edades, dejando en claro su mensaje que señala que la creatividad no edad ni distinciones. Este repentino cambio se debe al cumpleaños del naturalista David Attenborough.

Este viernes 8 de mayo, el científico británico cumplió 100 años de vida, lo que desató diversos comentarios de sus seguidores en plataformas digitales, bromeando con que el hecho de que el narrador ya había superado el límite de edad para jugar con los coloridos bloques de construcción.

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(FOTO: Especial)

¿Quién es David Attenborough?

Conocido como "la voz de la naturaleza", David Frederick Attenborough es un divulgador y naturalista británico, conocido por sus innovadores programas educativos de televisión, como Life on Earth, The Private Life of Plants y The Blue Planet, producidos por la cadena televisiva BBC.

Desde pequeño, David mostró una gran pasión por la naturaleza, construyendo su propio museo de fósiles y otros especímenes. El científico se graduó en Ciencias Naturales en el Clare College de Cambridge y estudió la carrera de Antropología en la Escuela de Economía de Londres.

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David Attenborough. Foto: AP / José Luis Magaña, archivo

En 1947 hizo dos años de servicio militar en la Armada Británica en el norte de Gales y en 1950 se casó con Jane Ebsworth Oriel, con quien tuvo dos hijos, Robert y Susan. En 1952 consiguió su primer trabajo como productor y años más tarde se convirtió en presentador de programas.

En los años 60 fue nombrado director de programas de la BBC2, donde encabezó distintos espacios memorables. Tiempo después produjo de manera autónoma la serie "Life on Earth", donde documentó un amplio material de ecosistemas, especies de fauna y fenómenos naturales.

David ha recibido diversos galardones y reconocimientos, incluyendo el título de caballero ('Sir') concedido por la exreina Isabel II, además es la única persona en haber ganado un premio BAFTA por producciones en distintos formatos, desde blanco y negro hasta realidad virtual.

LEGO rinde homenaje a David Attenborough por sus 100 años

Por ello, la marca publicó en su cuenta de Instagram un anuncio espacial dedicado al naturalista británico, señalando el rango de edad debía actualizarse a los 100 años. "¡Feliz centenario, Sir David Attenborough!", escribieron.

"No hay límite de edad para quienes nunca dejan de jugar", añadieron. La publicación mostraba una caja de bloques de Lego Classic, con el nuevo rango de edad "4-10+". "Actualizado para usted, Sir. David", mencionaron.

Como era de esperar, este homenaje generó gran conversación entre los seguidores del divulgador en redes sociales, quienes reconocieron el gesto de la marca. "El hombre narró 'Planet Earth', se ha ganado bloques ilimitado", escriben.

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