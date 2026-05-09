El truco para evitar que los guantes de goma huelan mal; así puedes eliminar bacterias y humedad

El uso de guantes de goma en tareas domésticas es habitual en algunos hogares para proteger las manos durante la limpieza.

Sin embargo, a pesar de enjuagarse tras cada uso, estos elementos reutilizables pueden desarrollar mal olor en pocos días debido a la acumulación de humedad y microorganismos. Se describen las causas de este fenómeno y las recomendaciones para su mantenimiento y limpieza.

El uso de guantes de goma en actividades de limpieza doméstica es frecuente como medida de protección de la piel. Aunque estos productos pueden reutilizarse y se lavan después de cada uso, en algunos casos presentan olor desagradable tras pocos días de utilización. Este fenómeno se asocia a la acumulación de humedad en su interior y a las condiciones de almacenamiento.

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Elimina las bacterias de esta herramienta multiusos. Foto: Freepik

Condiciones que favorecen el mal olor

Los guantes de goma pueden convertirse en un entorno propicio para la proliferación de bacterias. El contacto constante con agua facilita la acumulación de humedad en su interior. A esto se suma su forma y uso, que en ocasiones provoca que se guarden doblados o en espacios cerrados sin ventilación. Estas condiciones pueden incluir humedad, ausencia de luz y presencia de residuos como sudor, grasa de la piel y restos de jabón, lo que contribuye a la aparición de microorganismos asociados al mal olor.

Recomendaciones para el secado

El ingeniero químico Diego Fernández, conocido en redes sociales como Químicos para el hogar, indica un procedimiento para el secado adecuado de los guantes tras su uso. El método descrito incluye los siguientes pasos:

Dar la vuelta a los guantes inmediatamente después de usarlos.

Girarlos sobre sí mismos para que la parte interna quede expuesta al aire.

Mantener la apertura del guante sujeta para facilitar la ventilación.

Estirar la parte inferior para que el interior, incluidos los dedos, quede extendido.

Dejar secar al aire libre hasta eliminar la humedad.

Métodos de limpieza y eliminación de olores

Para la limpieza de los guantes, se recomienda lavarlos por el interior una vez retirados. Esto implica volver a colocarlos en las manos y limpiarlos con agua y jabón para eliminar restos de sudor y suciedad acumulada.

Para una limpieza más profunda, se sugiere el uso de ácido bórico en el interior del guante. El procedimiento consiste en agregar una cucharada del compuesto, sellar la apertura girando el guante, y agitarlo para distribuir el producto en su interior. Posteriormente, se deja actuar el ácido antes de enjuagarlo en el siguiente uso.

El ingeniero químico señala que este compuesto puede actuar sobre bacterias y hongos. También se indica que debe evitarse la ingestión y asegurarse un enjuague completo tras su aplicación antes de volver a utilizar los guantes.

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