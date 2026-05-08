¿Cómo quitar el pelo de tus mascotas de la cama?; descubre el efectivo truco

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Compartir la habitación con perros o gatos puede ser muy reconfortante, pero poco se habla de que trae consigo un problema en la : el exceso de pelo sobre sábanas, cobijas y almohadas.

El suele adherirse fácilmente a las telas, especialmente en temporadas de muda. Si la presencia de tus mascotas en la cama afecta la limpieza, existen métodos sencillos y efectivos que pueden ayudarte a mantener tu espacio limpio y libre de pelusa.

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Uno de los inconvenientes más comunes entre los dueños de perros o gatos es la presencia constante de pelos en la ropa. Foto: Pixabay
Uno de los inconvenientes más comunes entre los dueños de perros o gatos es la presencia constante de pelos en la ropa. Foto: Pixabay

¿Cómo quitar el pelo de tus mascotas de la cama?

Los perros y gatos cambian de pelaje constantemente, lo que provoca que el pelo quede atrapado en superficies textiles. Además, factores como la electricidad estática de las cobijas y las sábanas facilita que los residuos se adhieran aún más.

En ese sentido, uno de los métodos más prácticos para quitar el pelo de tus mascotas de la cama es utilizar guantes de goma ligeramente húmedos.

Este truco para quitar pelos de mascotas funciona gracias a la fricción y a la electricidad estática que generan los guantes:

  1. Ponte unos guantes de goma para limpieza.
  2. Humedece ligeramente las manos con agua.
  3. Pasa los guantes sobre la cama en movimientos largos y suaves.
  4. El pelo comenzará a agruparse, facilitando su retiro.
  5. Recoge los residuos y deséchalos.

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Aprende a eliminar de las superficies el pelo de tu mascota. Fuente: Freepik.
Aprende a eliminar de las superficies el pelo de tu mascota. Fuente: Freepik.

Otros métodos para eliminar el pelo de las mascotas en la cama

Además del truco con guantes, puedes probar estas opciones para eliminar pelo de mascotas de la cama o sofá:

  • Cepilla a tu mascota diariamente para retirar el pelo muerto antes de que se suba a la cama.
  • Utilizar rodillos adhesivos especiales para ropa.
  • Aspirar el colchón y las cobijas regularmente.
  • Pasar una esponja seca sobre las telas.
  • Lavar la ropa de cama frecuentemente.

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dcs

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