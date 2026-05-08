Día de las Madres 2026: 5 planes para celebrar con tu mamá este 10 de mayo; sorpréndela con el mejor regalo

Este domingo 10 de mayo se celebra el Día de la Madre, una fecha dedicada a reconocer la paciencia, el esfuerzo y el amor que las mujeres ponen en la crianza de sus hijos.

Más allá de los regalos materiales, muchas personas buscan compartir experiencias inolvidables con mamá y convertir el festejo en un momento especial lleno de convivencia y cariño.

Por eso, si aún no sabes cómo consentirla este 2026, aquí te presentamos cinco planes ideales para celebrar el Día de las Madres y hacerla sentir única.

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En México, el Día de la Madres es el pretexto perfecto para consentir a las mamás y reconocer su esfuerzo. Foto: Pixels

5 planes para sorprender a mamá este 10 de mayo

1. Un desayuno o brunch especial

Comenzar el día con una comida preparada en casa o una salida a desayunar puede convertirse en un detalle significativo. Desde hot cakes, fruta y café hasta un brunch elegante en familia, este plan es perfecto para convivir desde temprano y evitar las prisas del resto del día.

Este gesto es la oportunidad perfecta para preparar su comida favorita. Además, puedes complementar la sorpresa con las tradicionales flores, una carta escrita a mano o fotografías familiares. También puedes optar por algún accesorio o prenda de vestir, como collares, pulseras o bolsos.

2. Una escapada de fin de semana

Si las posibilidades lo permiten, un viaje corto es una excelente opción para salir de la rutina. Visitar pueblos mágicos, playas cercanas o incluso una visita a alguna exposición en un museo de CDMX pueden ser el regalo ideal para que mamá descanse y disfrute de nuevas experiencias.

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Olvídate de las aburridas flores y chocolates con estos planes espaciales para este 10 de mayo. Foto: Canva

Este fin de semana, el museo Franz Mayer celebrará su último día de la expo-venta "Orquídeas de Primavera", ideal para aquellas madres aficionadas de la jardinería y las plantas. Otro plan ideal en CDMX es el Holograma Zoo, un recorrido a través de un zoológico de hologramas en Polanco.

3. Día de relajación y spa

Luego de largos meses de trabajo, responsabilidades y estrés cotidiano, muchas madres agradecen un momento dedicado completamente al descanso. Por ello, regalar un masaje, una sesión de spa, tratamientos faciales o incluso organizar un día de autocuidado en casa puede ser una idea perfecta.

Para brindar calidez al ambiente, puedes encender velas aromáticas, poner música relajante y preparar una cena ligera, para transformar el espacio en un ambiente perfecto para relajarse. Otra idea popular es organizar una tarde exclusiva para skincare y cuidado personal.

Una rutina de skincare puede ser sencilla y tener beneficios. Foto: Freepik

4. Tarde cultural o artística

Para las mamás amantes del arte y el entretenimiento, una salida al teatro, concierto, museo o cine puede ser una gran alternativa. Algunas familias también optan por talleres de pintura, cerámica o cocina para compartir actividades diferentes y crear recuerdos juntos.

La clave está en elegir algo relacionado con sus gustos personales y dedicarle tiempo de calidad. En CDMX, un plan ideal podría ser un concierto a la luz de las velas al ritmo de Antonio Vivaldi, en el Centro Cultural Roberto Cantoral como parte de la experiencia de Candlelight.

5. Picnic o comida familiar al aire libre

Los parques, jardines y terrazas se convierten en escenarios ideales para celebrar el Día de las Madres de manera sencilla pero significativa. De esta forma, organizar un picnic con sus platillos favoritos, juegos de mesa y música puede ser una opción económica y emotiva para convivir en familia.

En cada edición del Querido Picnic Ambientalista hay actividades diferentes. Foto: Freepik

Además, este tipo de reuniones permiten fortalecer lazos familiares. Aunque los regalos tradicionales como perfumes, ropa o joyería siguen siendo populares, expertos coinciden en que las experiencias y el tiempo compartido suelen tener un valor emocional mucho más profundo.

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