BTS en México: miembros de la banda usan collares de la Virgen de Guadalupe; ¿qué significado tiene en el K-pop?

La visita de BTS a México como parte de su gira mundial “ARIRANG”, desató furor entre el fandom ARMY, pues la banda surcoreana está demostrando aprecio por la cultura mexicana en cada detalle.

En ese sentido, las redes sociales se inundaron de fotos y videos de la boy band en la CDMX, desde su visita a Palacio Nacional, hasta sus ensayos para los conciertos de este fin de semana en el Estadio GNP Seguros; cada aspecto ha sido analizado por sus fans con precisión.

Sin embargo, un peculiar detalle se volvió tendencia, se trata del collar plateado que usó Jungkook, pues el accesorio lleva un dije de la virgen de Guadalupe que levantó gran revuelo por su significado.

Leer también: Madre e hija comparten tierno momento durante saludo de BTS en Palacio Nacional; ARMY las busca y regala boletos

BTS en Palacio Nacional acompañados por la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Integrantes de BTS usan collares de la virgen de Guadalupe y las redes explotan

En varias páginas de fans se mencionó que Suga y Taehyung también han aparecido con medallas guadalupanas en sus redes sociales, confirmando que “Our Lady of Guadalupe”, como es mundialmente conocida, es relevante dentro del streetwear coreano.

Cabe mencionar que el uso de una de las figuras más emblemáticas para la religión católica, representa un homenaje a la cultura, pues la virgen es conocida como “la patrona de México”.

La imagen es sinónimo de fe, identidad y unidad nacional, al que miles de fans están reaccionando positivamente al afirmar que con este gesto también será un símbolo de fraternidad entre Corea y México.

También te interesará:

Ni cloro, ni vinagre; el efectivo truco para eliminar el olor de la orina de las mascotas

¿Cómo desinfectar la esponja de cocina?; conoce el truco casero para eliminar las bacterias

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs