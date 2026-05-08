¿Quién es Burna Boy?; artista nigeriano forma parte de la canción oficial del Mundial 2026 junto a Shakira

Este jueves 7 de mayo, la artista colombiana Shakira anunció el lanzamiento de "Dai Dai" el próximo 14 de mayo, la nueva canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto al compositor nigeriano Burna Boy.

Con un ritmo pegajoso y una coreografía sincronizada, el adelanto compartido por la artista muestra el estadio Maracaná de Río de Janeiro en Brasil, lanzando un mensaje claro a todos los aficionados: "Estamos listos".

¿Quién es Burna Boy?

Nacido el 2 de julio de 1991 en Port Harcourt al sur de Nigeria, Damini Ebunoluwa Ogulu, conocido artísticamente como Burna Boy, es cantante, compositor y una de las estrellas más brillantes de la música africana contemporánea, además de ser considerado pionero del género musical "Afro-fusión".

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Él es Burna Boy, el compositor y productor nigeriano que participará en el himno oficial de la Copa Mundial 2026, junto con la colombiana Shakira. Foto: Instagram @burnaboygram

Primogénito y único varón de Bosede y Samuel Ogulu, Damini comenzó a producir música a los 10 años, cuando un compañero de clase le regaló el programa FL Studio. Durante su infancia, pasaba sus vacaciones en campamentos de inmersión lingüística en Francia, Togo y Costa de Marfil.

Guiado por el conocimiento de abuelo materno, quien era mánager del artista Fela Kuti, Damini se mudó a Reino Unido en 2008 para estudiar Tecnología de Medios en la Universidad Sussex y, un año más tarde, ingresó a la Universidad Oxford Brookes donde estudió Comunicación y Cultura de Medios.

Durante su estancia en Londres, desarrolló un acento propio del dialecto de Brixton, que hoy utiliza como sello en sus composiciones. En 2010 abandonó sus estudios y firmó con el sello discográfico Aristokrat Records y en 2013 lanzó su álbum debut LIFE, cuyo sencillo principal fue "Like to Party".

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Con 18 millones de seguidores en Instagram, Burna Boy mezcla los sonidos del reggae, dancehall, rap, R&B y ritmos tradicionales nigerianos. Actualmente es pareja de la cantante estadounidense Chloe Bailey, no obstante, tiene un hijo con la rapera británica Steff London.

En 2014 fundó su propio sello discográfico y en 2015 publicó su segundo álbum On a Spaceship; su tercer disco Outside se lanzó en 2018, luego de firmar con Bad Habit/Atlantic y Warner Music International. Este álbum lo llevó a ganar el premio Nigeria Entertainment a "Álbum del año".

En 2019 ganó gran reconocimiento por su álbum African Giant, donde retrata la violencia y la corrupción política que atraviesa Nigeria. Finalmente, en 2021 ganó un Premio Grammy a "Mejor Álbum de Música Global" por su proyecto Twice as Tall, donde colabora con Chris Martin de Coldplay.

¿Cuántas canciones han salido del Mundial 2026?

El álbum musical oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con la participación de artistas internacionales y fusionará distintos géneros musicales, mostrando una visión más inclusiva de la pasión por el fútbol.

Las canciones que forman parte de este proyecto y ya se encuentran disponibles en las plataformas musicales son:

Por Ella de Belinda y Los Ángeles Azules

de Belinda y Los Ángeles Azules Lighter de Carin León y Jelly Roll

de Carin León y Jelly Roll Echo de Daddy Yankee y Shenseea

de Daddy Yankee y Shenseea Illuminate de Jessy Reyes y Elyanna

Este 2026 la Copa del Mundo tendrá sede en tres países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, reavivando el sentimiento de competencia y pasión entre los aficionados, que disfrutarán de 104 partidos entre 48 selecciones.

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