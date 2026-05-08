SEP anuncia tres meses de vacaciones y los memes no se hicieron esperar; usuarios reaccionan en X

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El pasado 7 de mayo el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, dio a conocer el adelanto al cierre del ciclo escolar 2025-2026, recorriendo el fin de las clases de alumnas y alumnos de educación básica del 15 de julio al próximo viernes 5 de junio.

De acuerdo Delgado, esta decisión se tomó como medida de protección a la salud e integridad de las y los niños ante la ola de calor que azota al país, y como estrategia operativa nacional por las actividades que se llevarán a cabo en marco de la celebración de la de la FIFA.

Esta modificación al calendario, que de acuerdo con la dependencia, no afectará el aprendizaje de las y los estudiantes, ha desatado críticas y rechazo por parte de diversos sectores de la población, principalmente los padres de familia.

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SEP anuncia nuevo calendario escolar 2025-2026. Fuente: Secretaría de Educación Pública.
SEP anuncia nuevo calendario escolar 2025-2026. Fuente: Secretaría de Educación Pública.

A pesar de que la SEP hizo el anuncio oficial ayer, esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que no se tiene un calendario definitivo todavía, y que la noticia únicamente es una propuesta del secretario de Educación.

Anuncio de la SEP sobre adelanto de vacaciones escolares desata ola de memes en redes sociales

Esta noticia no solo ha desatado polémica entre la ciudadanía, sino también una avalancha de burlas en redes sociales. Decenas de usuarios han acudido al humor para expresar su postura respecto a la modificación del calendario escolar, dejando una ola de memes en plataformas sociodigitales.

Diversos usuarios criticaron el nuevo calendario por la suposición de que el gobierno tomó la decisión para que los "extranjeros puedan disfrutar el mundial".

Memes del nuevo calendario escolar de la SEP. Foto: X
Memes del nuevo calendario escolar de la SEP. Foto: X

Otros usuarios han destacado que no saben qué harán con sus hijos durante los casi tres meses que durarán las vacaciones.

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Muchos usuarios hicieron burla a la explicación de la SEP de proteger la salud de las y los niños ante la ola de calor en México.

Memes del nuevo calendario escolar de la SEP. Foto: X
Memes del nuevo calendario escolar de la SEP. Foto: X

Muchos otros (que son padres de familia) no pueden creer que falta menos de un mes para que termine el ciclo escolar.

Memes del nuevo calendario escolar de la SEP. Foto: X
Memes del nuevo calendario escolar de la SEP. Foto: X

Otros tomaron con humor el "desastre" que habrá en las escuelas, pues los maestros tendrán que terminar los planes de estudio y todo su trabajo de manera acelerada.

Memes del nuevo calendario escolar de la SEP. Foto: X
Memes del nuevo calendario escolar de la SEP. Foto: X

Por último, hay quienes asociaron esta decisión de la SEP con otros sucesos a nivel mundial y predicen un cambio grande viene en camino.

Memes del nuevo calendario escolar de la SEP. Foto: X
Memes del nuevo calendario escolar de la SEP. Foto: X

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