Brote de hantavirus: ¿cuáles son los principales síntomas del virus?; esto se sabe

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El brote de a bordo del crucero MV Hondius, en la ruta Ushuaia, Argentina a Cabo Verde, ha alzado alertas sanitarias en todo el mundo.

La situación, por la que hasta el momento tres personas han fallecido, continúa siendo evaluada por la (OMS). El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó en conferencia de prensa este jueves 7 de mayo que es "posible" que se detecten más casos —debido al largo periodo de incubación del virus—.

Agregó que se han confirmado 5 casos de los 8 reportados como sospechosos, y que el nivel de amenaza para la salud pública derivado del brote de hantavirus es bajo.

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Hantavirus. Foto: iStock
Hantavirus. Foto: iStock

¿Qué es el hantavirus?

De acuerdo con la enciclopedia médica de MedlinePlus, el hantavirus es una enfermedad infecciosa transmitida por roedores a humanos. Los animales sirven como portadores del virus, aunque en ellos no causa efectos la enfermedad.

Se contagia cuando una persona inhala partículas de la orina, saliva o excremento de un roedor infectado, especialmente en espacios cerrados, poco ventilados o desocupados por largos periodos, donde estuvo presente el animal.

Esta enfermedad preocupa a expertos por su capacidad de evolucionar rápidamente hacia enfermedades y padecimientos pulmonares graves, con una tasa de mortalidad que puede alcanzar hasta el 38% en casos con complicaciones respiratorias.

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Los roedores son portadores del hantavirus. Foto: Pixabay
Los roedores son portadores del hantavirus. Foto: Pixabay

¿Cuáles son los principales síntomas del hantavirus?

Entre los primeros síntomas que se presentan están:

  • Fiebre y escalofríos
  • Dolores musculares intensos
  • Malestar general

Sin embargo, los síntomas que indican agudización de la enfermedad son:

  • Tos seca
  • Dolor de cabeza
  • Náuseas y vómitos
  • Dificultad para respirar

Ya que el hantavirus es una infección que empeora rápidamente, se recomienda acudir lo antes posible a un hospital si se presenta alguno de los síntomas y se sospecha de contacto con alguna fuente de contagio.

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Se recomienda estar atento a los síntomas, pues la enfermedad puede empeorar rápidamente. Foto: Freepik
Se recomienda estar atento a los síntomas, pues la enfermedad puede empeorar rápidamente. Foto: Freepik

No existen antivirales que funcionen contra los hantavirus y tampoco hay una cura en específico, por lo que solo se brinda apoyo y soporte para controlar o mitigar los síntomas.

Frecuentemente, las personas con hantavirus son hospitalizadas, casi siempre en el área de cuidados intensivos. Los tratamientos incluyen oxígeno, sonda de respiración o un respirador (ventilación mecánica) en casos graves, máquinas especiales para oxigenar la sangre y otros cuidados de soporte para tratar los síntomas.

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