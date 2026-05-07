Brote de hantavirus: ¿cuáles son los principales síntomas del virus?; esto se sabe

El brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, en la ruta Ushuaia, Argentina a Cabo Verde, ha alzado alertas sanitarias en todo el mundo.

La situación, por la que hasta el momento tres personas han fallecido, continúa siendo evaluada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó en conferencia de prensa este jueves 7 de mayo que es "posible" que se detecten más casos —debido al largo periodo de incubación del virus—.

Agregó que se han confirmado 5 casos de los 8 reportados como sospechosos, y que el nivel de amenaza para la salud pública derivado del brote de hantavirus es bajo.

Lee también OMS confirma cinco casos de hantavirus y tres sospechosos ligados al crucero; advierte que es "posible" que haya más

Hantavirus. Foto: iStock

¿Qué es el hantavirus?

De acuerdo con la enciclopedia médica de MedlinePlus, el hantavirus es una enfermedad infecciosa transmitida por roedores a humanos. Los animales sirven como portadores del virus, aunque en ellos no causa efectos la enfermedad.

Se contagia cuando una persona inhala partículas de la orina, saliva o excremento de un roedor infectado, especialmente en espacios cerrados, poco ventilados o desocupados por largos periodos, donde estuvo presente el animal.

Esta enfermedad preocupa a expertos por su capacidad de evolucionar rápidamente hacia enfermedades y padecimientos pulmonares graves, con una tasa de mortalidad que puede alcanzar hasta el 38% en casos con complicaciones respiratorias.

Lee también Pensión Bienestar 2026: ¿quién recibe su depósito HOY, 7 de mayo?; entérate aquí

Los roedores son portadores del hantavirus. Foto: Pixabay

¿Cuáles son los principales síntomas del hantavirus?

Entre los primeros síntomas que se presentan están:

Fiebre y escalofríos

y Dolores musculares intensos

Malestar general

Sin embargo, los síntomas que indican agudización de la enfermedad son:

Tos seca

Dolor de cabeza

Náuseas y vómitos

Dificultad para respirar

Ya que el hantavirus es una infección que empeora rápidamente, se recomienda acudir lo antes posible a un hospital si se presenta alguno de los síntomas y se sospecha de contacto con alguna fuente de contagio.

Lee también ¿Existe un noveno planeta detrás de Neptuno?; esto se sabe

Se recomienda estar atento a los síntomas, pues la enfermedad puede empeorar rápidamente. Foto: Freepik

No existen antivirales que funcionen contra los hantavirus y tampoco hay una cura en específico, por lo que solo se brinda apoyo y soporte para controlar o mitigar los síntomas.

Frecuentemente, las personas con hantavirus son hospitalizadas, casi siempre en el área de cuidados intensivos. Los tratamientos incluyen oxígeno, sonda de respiración o un respirador (ventilación mecánica) en casos graves, máquinas especiales para oxigenar la sangre y otros cuidados de soporte para tratar los síntomas.

También te interesará:

Plagas en temporada de calor; esto recomiendan expertos para alejar alacranes

Cáscaras de naranja y mandarina; el truco casero para hacer tu propio perfume natural

Joven rechaza ceder asiento en Metrobús y genera críticas en redes; ¿qué dice el reglamento?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu