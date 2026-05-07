Pensión Bienestar 2026: ¿quién recibe su depósito HOY, 7 de mayo?; entérate aquí

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El calendario de pagos de las sigue avanzando, realizando nuevos depósitos este jueves 7 de mayo. Estos programas sociales brindan un apoyo económico a diversos grupos vulnerables de la sociedad y son un monto fundamental para millones de personas en México.

Este es el tercer pago bimestral que se entrega en el año y corresponde al periodo mayo-junio. Como suele acostumbrarse, las dispersiones se realizan de manera escalonada por orden alfabético. Este método asegura que no se produzcan aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar.

A 2026, cada programa otorga la cantidad de:

  • Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos
  • Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos
  • Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

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Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar
Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

¿Quién recibe su depósito HOY, 7 de mayo?

De acuerdo con el calendario de pagos oficial, emitido por la Secretaría del Bienestar, este jueves 7 de mayo le corresponde recibir su depósito a aquellas personas cuyo primer apellido comience con la letra "C".

El apoyo económico se deposita directamente a la tarjeta otorgada a cada beneficiario y no es necesario acudir a retirarlo el mismo día que se entrega.

Asimismo, se puede hacer uso del dinero retirándolo en un cajero del Banco del Bienestar (sin comisión) o pagando con la tarjeta en negocios y establecimientos que aceptan este tipo de pago.

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Tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: El Universal
Tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: El Universal

Calendario completo de las Pensiones Bienestar para el bimestre mayo-junio

Las dispersiones de las Pensiones para el Bienestar correspondientes al bimestre mayo-junio comenzaron el pasado 4 de mayo y se pretende lograr toda la cobertura de beneficiarios para el miércoles 27 de mayo.

La entrega de apoyos económicos continuará durante las próximas semanas en el siguiente orden:

  • Viernes 8 de mayo: D, E, F
  • Lunes 11 de mayo: G
  • Martes 12 de mayo: G
  • Miércoles 13 de mayo: H, I, J, K
  • Jueves 14 de mayo: L
  • Viernes 15 de mayo: M
  • Lunes 18 de mayo: M
  • Martes 19 de mayo: N, Ñ, O
  • Miércoles 20 de mayo: P, Q
  • Jueves 21 de mayo: R
  • Viernes 22 de mayo: R
  • Lunes 25 de mayo: S
  • Martes 26 de mayo: T, U, V
  • Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z
Calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar para el bimestre mayo-junio de 2026. Foto: Secretaría del Bienestar
Calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar para el bimestre mayo-junio de 2026. Foto: Secretaría del Bienestar

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