Pensión Bienestar 2026: ¿quién recibe su depósito HOY, 7 de mayo?; entérate aquí

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El calendario de pagos de las Pensiones para el Bienestar sigue avanzando, realizando nuevos depósitos este jueves 7 de mayo. Estos programas sociales brindan un apoyo económico a diversos grupos vulnerables de la sociedad y son un monto fundamental para millones de personas en México.
Este es el tercer pago bimestral que se entrega en el año y corresponde al periodo mayo-junio. Como suele acostumbrarse, las dispersiones se realizan de manera escalonada por orden alfabético. Este método asegura que no se produzcan aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar.
A 2026, cada programa otorga la cantidad de:
- Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos
- Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos
- Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos
- Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesos
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¿Quién recibe su depósito HOY, 7 de mayo?
De acuerdo con el calendario de pagos oficial, emitido por la Secretaría del Bienestar, este jueves 7 de mayo le corresponde recibir su depósito a aquellas personas cuyo primer apellido comience con la letra "C".
El apoyo económico se deposita directamente a la tarjeta otorgada a cada beneficiario y no es necesario acudir a retirarlo el mismo día que se entrega.
Asimismo, se puede hacer uso del dinero retirándolo en un cajero del Banco del Bienestar (sin comisión) o pagando con la tarjeta en negocios y establecimientos que aceptan este tipo de pago.
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Calendario completo de las Pensiones Bienestar para el bimestre mayo-junio
Las dispersiones de las Pensiones para el Bienestar correspondientes al bimestre mayo-junio comenzaron el pasado 4 de mayo y se pretende lograr toda la cobertura de beneficiarios para el miércoles 27 de mayo.
La entrega de apoyos económicos continuará durante las próximas semanas en el siguiente orden:
- Viernes 8 de mayo: D, E, F
- Lunes 11 de mayo: G
- Martes 12 de mayo: G
- Miércoles 13 de mayo: H, I, J, K
- Jueves 14 de mayo: L
- Viernes 15 de mayo: M
- Lunes 18 de mayo: M
- Martes 19 de mayo: N, Ñ, O
- Miércoles 20 de mayo: P, Q
- Jueves 21 de mayo: R
- Viernes 22 de mayo: R
- Lunes 25 de mayo: S
- Martes 26 de mayo: T, U, V
- Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z
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