Pensión Bienestar 2026: ¿quién recibe su depósito HOY, 7 de mayo?; entérate aquí

El calendario de pagos de las Pensiones para el Bienestar sigue avanzando, realizando nuevos depósitos este jueves 7 de mayo. Estos programas sociales brindan un apoyo económico a diversos grupos vulnerables de la sociedad y son un monto fundamental para millones de personas en México.

Este es el tercer pago bimestral que se entrega en el año y corresponde al periodo mayo-junio. Como suele acostumbrarse, las dispersiones se realizan de manera escalonada por orden alfabético. Este método asegura que no se produzcan aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar.

A 2026, cada programa otorga la cantidad de:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

Lee también Calendario SEP 2026: ¿cuándo terminan oficialmente las clases en México?; esto se sabe

Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

¿Quién recibe su depósito HOY, 7 de mayo?

De acuerdo con el calendario de pagos oficial, emitido por la Secretaría del Bienestar, este jueves 7 de mayo le corresponde recibir su depósito a aquellas personas cuyo primer apellido comience con la letra "C".

El apoyo económico se deposita directamente a la tarjeta otorgada a cada beneficiario y no es necesario acudir a retirarlo el mismo día que se entrega.

Asimismo, se puede hacer uso del dinero retirándolo en un cajero del Banco del Bienestar (sin comisión) o pagando con la tarjeta en negocios y establecimientos que aceptan este tipo de pago.

Lee también Álbum del Mundial 2026: ¿cómo crear tu sticker personalizado con ayuda de IA?; guía paso a paso

Tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: El Universal

Calendario completo de las Pensiones Bienestar para el bimestre mayo-junio

Las dispersiones de las Pensiones para el Bienestar correspondientes al bimestre mayo-junio comenzaron el pasado 4 de mayo y se pretende lograr toda la cobertura de beneficiarios para el miércoles 27 de mayo.

La entrega de apoyos económicos continuará durante las próximas semanas en el siguiente orden:

Viernes 8 de mayo: D, E, F

Lunes 11 de mayo: G

Martes 12 de mayo: G

Miércoles 13 de mayo: H, I, J, K

Jueves 14 de mayo: L

Viernes 15 de mayo: M

Lunes 18 de mayo: M

Martes 19 de mayo: N, Ñ, O

Miércoles 20 de mayo: P, Q

Jueves 21 de mayo: R

Viernes 22 de mayo: R

Lunes 25 de mayo: S

Martes 26 de mayo: T, U, V

Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z

Calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar para el bimestre mayo-junio de 2026. Foto: Secretaría del Bienestar

También te interesará:

Plagas en temporada de calor; esto recomiendan expertos para alejar alacranes

Cáscaras de naranja y mandarina; el truco casero para hacer tu propio perfume natural

Joven rechaza ceder asiento en Metrobús y genera críticas en redes; ¿qué dice el reglamento?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu