Joven rechaza ceder asiento en Metrobús y genera críticas en redes; ¿qué dice el reglamento?

El sistema de transporte masivo Metrobús de la Ciudad de México se encuentra nuevamente en el centro de la discusión pública tras la difusión de un material audiovisual en redes sociales.

En la grabación, una usuaria joven declina la solicitud de ceder un asiento en una unidad con alta afluencia de pasajeros, lo que ha provocado una división de opiniones entre los internautas.

Mientras un sector de la población apela a la "empatía y cortesía urbana", otros sectores cuestionan la obligatoriedad de estas acciones cuando no se trata de espacios específicamente señalizados como exclusivos para grupos vulnerables.

Amplaición de la Línea 4 del Metrobús. Foto: especial

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Los hechos captados en video

En el material compartido a través de plataformas digitales, se observa a una usuaria joven ocupando un asiento mientras otra pasajera le solicita el espacio de manera directa.

La joven declina la petición, lo que genera una confrontación verbal inmediata que escala con la intervención de otros testigos presentes en la unidad.

Durante la grabación, la pasajera sentada mantiene su postura de no ceder el lugar, argumentando que no existe una falta administrativa en su proceder, lo que desata reclamos por parte de quienes la rodean.

Ante la viralización del reporte, la cuenta oficial de Metrobús CDMX emitió una respuesta institucional (agradecemos tu reporte, lo canalizamos con el personal de seguridad). Esta intervención digital subraya que el protocolo busca desescalar la tensión mediante la mediación de elementos de vigilancia.

Cuando no existe empatía y solidaridad se refleja en el rostro le pidieron dos veces ceder el asiento a adultos mayores está sentada en el lugar de discapacitados y se negó rotundamente @MetrobusCDMX va en el carro 1137 rumbo a Doctor Gálvez pic.twitter.com/rvZNrWjKoZ — Mina Moreno (@Minalaywer) May 1, 2026

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El marco normativo del transporte público y los asientos reservados

La regulación del uso de los asientos en el transporte capitalino no depende únicamente de la voluntad del usuario, sino de lineamientos establecidos en la Ley de Movilidad.

De acuerdo con manuales de gestión técnica de la International Association of Public Transport (UITP), la eficiencia en los sistemas de transporte masivo depende en gran medida del respeto a la señalética de accesibilidad universal.

En el caso de la Ciudad de México, el reglamento interno del Metrobús estipula que los asientos de color diferenciado (generalmente grises o con señalización específica) están destinados prioritariamente a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas que carguen infantes.

La cuenta oficial de Metrobús CDMX emitió una respuesta ante el reporte digital señalando que (agradecemos tu reporte, lo canalizamos con el personal de seguridad). Esta atribución de funciones subraya que, ante conflictos de convivencia, el personal de vigilancia es la autoridad competente para intervenir.

Según estudios sobre comportamiento en transporte público de la World Resources Institute (WRI) Ross Center for Sustainable Cities, la falta de claridad en la obligatoriedad de los "asientos de cortesía" frente a los "asientos reservados" suele ser la principal causa de fricción social en ciudades de alta densidad poblacional.

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aoV