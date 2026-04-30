PlayStation Plus: juegos que llegarán gratis en mayo; 3 títulos se unirán al servicio este mes

Este miércoles 29 de abril la compañía PlayStation dio a conocer los tres videojuegos que se agregarán al catálogo mensual en mayo, y que los usuarios suscritos a los planes Deluxe, Extra y Essential del servicio de Sony PlayStation Plus podrán disfrutar sin ningún cobro.

En abril, los tres videojuegos que estuvieron en el catálogo de manera gratuita fueron Lords of the Fallen, Tomb Raider 1,2 y 3 Remastered, así como el juego de acción Sword Art Online Fractured Daydream. Estos títulos podrán ser descargados gratis hasta el próximo lunes 4 de mayo.

¿Qué juegos estarán gratis en catálogo en marzo?

De acuerdo con la información compartida por la empresa en su cuenta oficial de Instagram, los nuevos títulos estarán disponibles a partir del martes 5 de mayo y hasta el inicio del mes de junio. Por ello, los jugadores deberán darse prisa para reclamarlos en el plazo designado y añadirlos a su biblioteca de manera permanente.

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Los usuarios de PS Plus podrán votar desde la opción Vote to Play, que se encuentra debajo de las notificaciones o en la sección PS Plus de PlayStation Store

1. EA Sports FC 2026

Este juego disponible para PlayStation 4 y 5 es la continuación de la saga de simulación de fútbol de EA, la cual ofrece una experiencia de juego renovada, con mejoras en la IA, físicas de balón y animaciones más realistas. En este título, los jugadores po a prueba su equipo de ensueño en Football Ultimate Team, con torneos y eventos en vivo.

Además, en el EA Sports FC 26 podrán disfrutar de una gran variedad de contenido, con más de 20,000 jugadores en más de 750 clubes y equipos nacionales, en más de 120 estadios y más de 35 ligas. Asimismo, los miembros de PlayStation Plus también recibirán un paquete de EA FC 26 Icons como un derecho adicional especial, el cual podrán reclamar mientras dure la oferta.

2. Wuchang: Fallen Feathers

En este RPG de acción, la guerrera pirata Wuchang despierta en los tumultuosos últimos años de la dinastía Ming de China sin recuerdos de su pasado. La tierra de Shu está asolada por facciones en guerra y un misterioso fenómeno conocido como “Emplumamiento”, que está provocando que las personas muten en monstruos horribles.

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De esta forma, Wuchang deberá explorar este vasto e interconectado mundo mientras combate a enemigos crueles y retorcidos. Los jugadores tendrán que dominar varios estilos de combate, descubrir armas ocultas y armas de fuego antiguas, así como adquirir nuevas habilidades de enemigos derrotados y descubrir la verdad en el corazón del caos.

3. Nine Sols

Este juego de plataformas y acción en 2D con gráficos dibujados a mano y una rica mitología, cuenta con un sistema de combate basado en desvíos inspirado en Sekiro. Los jugadores se enfrentarán a deidades ancestrales, mientras exploran la tierra que alguna vez estuvo gobernada por una antigua raza alienígena y acompañan a un héroe vengativo en su misión para derrotar a los poderosos gobernantes de este reino.

¿Cómo suscribirse a los planes de PlayStation Plus?

Para suscribirte al servicio de Sony y disfrutar de los beneficios, descuentos y regalos mensuales, puedes hacerlo directamente desde tu consola, en el portal digital oficial o utilizando tarjetas de regalo. Para unirte desde tu consola, sigue estas indicaciones:

Accede a la PlayStation Store: en la pantalla de inicio, selecciona el ícono de PlayStation Plus o entra directamente a la PlayStation Store .

en la pantalla de inicio, selecciona el ícono de o entra directamente a la . Elige tu plan: selecciona entre los tres niveles disponibles: Essential , Extra o Deluxe .

selecciona entre los tres niveles disponibles: , o . Selecciona la frecuencia: elige si prefieres pagar de forma mensual, trimestral o anual .

elige si prefieres pagar de forma . Confirma el pago: sigue las instrucciones en pantalla para añadir o seleccionar un método de pago y finaliza la compra.

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