[Publicidad]
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la promoción y entrega de plazas para maestros y maestras acordadas entre el sindicato y el gobierno llevó a mucha corrupción en el pasado.
Esto, al destacar que a partir de agosto el gobierno federal visitará escuela por escuela para reunirse con el magisterio para atender sus demandas y no solamente con las “cúpulas” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Para eso es la consulta escuela por escuela, porque hay quien quiere que se regrese a solamente las Comisiones Mixtas, es decir que entre el sindicato y el gobierno se decida las plazas o las nuevas plazas, quién las obtiene y la promoción como era antes, que llevó a mucha corrupción, la verdad.
Lee también Infonavit reporta avance histórico en reestructura de créditos y construcción de vivienda; Insus entrega 36 mil escrituras
“Sin embargo, hay temas que se quedaron de esta forma de evaluación de los profesores con la cual los profesores no están de acuerdo las maestras y los maestros. Entonces por eso vamos a ir a preguntar qué es lo que opinan, y lo que ellos opinen, eso va a ser”, dijo este lunes en Palacio Nacional.
El jueves pasado, la jefa del Ejecutivo federal informó que a partir de agosto, se buscará el diálogo escuela por escuela con maestros para atender sus demandas y no solamente con las “cúpulas” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las cuales, no están llevando a ninguna solución.
[Publicidad]
Ayer, la CNTE acordó mantener y reforzar su plantón en el Centro Histórico de la CDMX, y anunció que continuará con sus jornadas de movilización, las cuales iniciarán hoy con la liberación de casetas de acceso a la capital de la República, así como en los estados del país donde tienen mayor presencia.
Del Senado a la Secretaría de Mujeres; Laura Itzel Castillo será la nueva titular, anuncia Sheinbaum
em/apr
[Publicidad]
Más información
Tendencias
La última publicación de Lucas Vignale en Instagram; director argentino pierde la vida junto a Oliver Tree en Brasil
Nación
En 5 meses, FGR asegura 9 millones de productos pirata; falsificación pone en riesgo la salud y seguridad de personas, advierte
Metrópoli
Clara Brugada encabeza limpieza en calles del Centro Histórico; CNTE se repliega un poco
Estados
Américo Villarreal analiza acciones legales contra Los Angeles Times; exige reparación y derecho de réplica