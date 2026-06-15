La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la promoción y entrega de plazas para maestros y maestras acordadas entre el sindicato y el gobierno llevó a mucha corrupción en el pasado.

Esto, al destacar que a partir de agosto el gobierno federal visitará escuela por escuela para reunirse con el magisterio para atender sus demandas y no solamente con las “cúpulas” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Para eso es la consulta escuela por escuela, porque hay quien quiere que se regrese a solamente las Comisiones Mixtas, es decir que entre el sindicato y el gobierno se decida las plazas o las nuevas plazas, quién las obtiene y la promoción como era antes, que llevó a mucha corrupción, la verdad.

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“Sin embargo, hay temas que se quedaron de esta forma de evaluación de los profesores con la cual los profesores no están de acuerdo las maestras y los maestros. Entonces por eso vamos a ir a preguntar qué es lo que opinan, y lo que ellos opinen, eso va a ser”, dijo este lunes en Palacio Nacional.

El jueves pasado, la jefa del Ejecutivo federal informó que a partir de agosto, se buscará el diálogo escuela por escuela con maestros para atender sus demandas y no solamente con las “cúpulas” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las cuales, no están llevando a ninguna solución.

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Ayer, la CNTE acordó mantener y reforzar su plantón en el Centro Histórico de la CDMX, y anunció que continuará con sus jornadas de movilización, las cuales iniciarán hoy con la liberación de casetas de acceso a la capital de la República, así como en los estados del país donde tienen mayor presencia.

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