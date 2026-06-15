La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que “por lo pronto” no hay reuniones programadas en los próximos días entre el gobierno federal con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen un plantón en el centro de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que por lo pronto lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para resolver las problemáticas del magisterio.

Indicó que será la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; y el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, quienes darán más información.

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“¿Está previsto alguna nueva reunión con Gobernación?”, se le preguntó en Palacio Nacional.

“No, no, por lo pronto no. Lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para la problemática de los estados, pero ya el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación pueden dar más información”, contestó.

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Ayer, la CNTE acordó mantener y reforzar su plantón en el Centro Histórico de la CDMX, y anunció que continuará con sus jornadas de movilización, las cuales iniciarán hoy con la liberación de casetas de acceso a la capital de la República, así como en los estados del país donde tienen mayor presencia.

"El Gobierno ya dio sus propuestas": Sheinbaum sobre plantón de la CNTE

Sobre el plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno federal ya presentó sus propuestas a los docentes y consideró que ahora corresponde al magisterio valorar los planteamientos realizados en las mesas de diálogo.

"El Gobierno ya dio sus propuestas. Ya se estableció, incluso se propuso en su momento en la última reunión que se tuvo (en una) mesa técnica permanente. Ahí están las propuestas, pues ya. Y vamos en agosto a la consulta a escuela por escuela", indicó.

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La Mandataria federal señaló que la presencia de manifestantes ha disminuido en algunos puntos de la capital y destacó que durante las negociaciones se propuso la instalación de una mesa técnica permanente para atender las demandas del sector educativo.

Asimismo, recordó que en agosto se realizará una consulta escuela por escuela para conocer la opinión de maestras y maestros sobre las modificaciones que requiere la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Sheinbaum explicó que las conversaciones continuarán a través de mesas tripartitas integradas por representantes sindicales, autoridades estatales y el Gobierno de México, con la participación de la Secretaría de Educación Pública y, de ser necesario, de la Secretaría de Gobernación.

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Respecto a las afectaciones económicas reportadas por comerciantes del Centro Histórico, la Presidenta indicó que la Secretaría de Gobernación podrá mantener el diálogo con los locatarios para atender sus inquietudes.

Añadió que espacios como el Fan Fest han permanecido abiertos y que varias calles cercanas al Zócalo ya fueron liberadas, lo que ha permitido recuperar parcialmente la actividad en la zona.

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