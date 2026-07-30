Miles de migrantes llegaron en masa al diminuto territorio español de Ceuta, en el norte de África, procedentes de Marruecos, lo que llevó a las autoridades locales a pedir ayuda al gobierno nacional de España en Madrid para restablecer la frontera.

En videos e imágenes de la frontera, podían verse multitudes de personas, en su mayoría marroquíes, caminando alrededor de los rompeolas de una playa urbana, cerca de un puesto fronterizo con Marruecos, para incorporarse a las carreteras locales. La mayoría parecían ser hombres jóvenes, aunque también había familias con mujeres y niños.

El Ministerio del Interior de España indicó que garantizaría la seguridad de sus ciudadanos y la integridad de la frontera, pero que el gobierno no podía declarar una emergencia nacional por preocupaciones relacionadas con la migración.

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La escalada en la frontera se produce después de que, un día antes, una gran cantidad de migrantes intentaran llegar al pequeño enclave, principalmente a nado. Hasta el momento, se desconoce qué motivó a tantos migrantes a cruzar hacia Ceuta.

Esto es lo que hay que saber.

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Una ciudad española autónoma en África continental

Ceuta es una ciudad autónoma española ubicada en la costa norte de África y se ha convertido en uno de los principales puntos de acceso de personas migrantes que buscan llegar a Europa.

Su ubicación geográfica la distingue del resto del territorio español: comparte una frontera terrestre de apenas 6.4 kilómetros con Marruecos y se encuentra a escasos tres kilómetros de la ciudad marroquí de Castillejos, lo que hace única su frontera, exceptuando la península balcánica.

En consecuencia, al ser el único límite terrestre entre África y la Unión Europea, Ceuta concentra uno de los lindes más vigilados del mundo.

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🇪🇸 🇲🇦 Agentes de la policía de España intervienen mientras decenas de migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta.



📸 #FOTOS: AP pic.twitter.com/aLjWbKxDmR — El Universal (@El_Universal_Mx) July 30, 2026

De acuerdo con la Revista de Estudios en Seguridad Internacional, la posición geográfica de Ceuta, en las costas norte y noroeste de África, lo convierte en destino de migrantes procedentes desde países como Camerún hasta Argelia. Muchos de estos desplazamientos siguen antiguos corredores comerciales y rutas históricas utilizadas durante siglos para el intercambio de mercancías e, incluso, para el tráfico de personas esclavizadas.

Las estadísticas de 2022 del Ministerio del Interior de España muestran que la mayoría de las personas migrantes en situación irregular que ingresan al país por la ruta africana son originarias de Marruecos y Argelia. En tercer lugar se encuentran quienes provienen de Guinea, uno de los principales países de origen de la migración en África occidental.

La ciudad comenzó a reforzar su perímetro fronterizo en 1993 con la construcción de la primera valla, una infraestructura que con el paso de los años ha sido ampliada y fortalecida para contener los cruces irregulares. Sin embargo, la cercanía entre ambas costas ha mantenido a Ceuta como un punto recurrente para quienes intentan ingresar a territorio europeo por mar o nadando desde Marruecos.

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Un foco de tensión migratoria y diplomática entre España y Marruecos

La ciudad, de 85 mil habitantes, ha sido un punto de fricción en importantes crisis diplomáticas recientes entre Madrid y Rabat. Ceuta recibe a miles de trabajadores diarios que cruzan la frontera cada día desde Marruecos para ganarse la vida.

El gobierno marroquí eliminó sus controles fronterizos en mayo de 2021 y permitió que unas ocho mil personas provenientes de Marruecos y de países subsaharianos entraran en Ceuta en apenas dos días.

La medida fue interpretada por muchos como una represalia de Marruecos por la decisión de España de permitir que un líder independentista de la disputada región del Sáhara Occidental recibiera tratamiento por Covid-19 en un hospital español.

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Migrantes cruzan desde Marruecos al enclave español de Ceuta. (30/07/26) Foto: AP

Las tensiones se disiparon y la frontera se restableció solo después de que el presidente del gobierno de España cambiara la postura histórica del país sobre el Sáhara Occidental y se reuniera con el rey marroquí Mohammed VI al año siguiente.

Además, la Revista de Estudios en Seguridad Internacional señala que Marruecos desempeña un doble papel dentro del fenómeno migratorio, pues además de ser un país de origen de personas migrantes, también funciona como territorio de tránsito para miles de personas que buscan llegar a Europa.

Esta condición lo coloca en una posición compleja frente a los compromisos de cooperación y control migratorio que mantiene con España y con la Unión Europea.

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Un destino para migrantes que intentan llegar a Europa

España es uno de los principales puntos de llegada a Europa para los migrantes que buscan mejores oportunidades económicas o escapar de la violencia en sus países de origen.

Ceuta y su ciudad hermana, Melilla, están intensamente fortificadas, ya que ambos territorios se consideran un destino para quienes intentan llegar a España desde Marruecos y otras partes de África.

Muchos migrantes que llegan a Ceuta o Melilla son devueltos de inmediato, mientras que otros, alojados en centros para migrantes, son procesados y pueden solicitar asilo en España.

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Para llegar a Ceuta, los migrantes a menudo nadan desde la localidad marroquí de Castillejos, recorriendo unos cinco kilómetros (3.1 millas) para alcanzar territorio español. Otros intentan el cruce desde la cercana localidad de Belyounech, donde la distancia es menor.

Miles de jóvenes marroquíes llegaron a la frontera entre Castillejos, Marruecos, y Ceuta, España, para cruzar la valla que separa las dos ciudades. Foto: EFE

Aun así, las llegadas de migrantes a Ceuta y Melilla suelen ser mucho más bajas que las de quienes llegan a España por sus aeropuertos o a través de las islas Canarias y las Baleares.

La población total de inmigrantes en España ha crecido considerablemente en las últimas décadas. De sus 50 millones de habitantes, alrededor de 10 millones nacieron en otro lugar.

Muchos proceden de Colombia, Venezuela y Marruecos, y trabajan en sectores clave de la economía española, entre ellos, la agricultura, el turismo y el sector servicios.

¿Por qué cruzan ahora?

Las autoridades de Ceuta habían vinculado previamente el aumento a una decisión tomada por el Tribunal Supremo de España a principios de este mes, según la cual los migrantes que llegan por mar no pueden ser devueltos inmediatamente a través de la frontera sin el debido proceso, a diferencia de aquellos que cruzan al país por tierra, por ejemplo, trepando la valla fronteriza.

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Pero algunos activistas en Marruecos expresaron dudas de que el fallo fuera la causa del aumento, argumentando que la mayoría de los migrantes no habrían estado al tanto de tales decisiones legales.

España es un punto importante de llegada a Europa para migrantes que buscan mejores oportunidades económicas o escapar de la violencia en sus países de origen.

More scenes from the illegal alien invasion in Spain. This footage appears to show groups of adult men entering, with no women or children visible. pic.twitter.com/2NdyVfXwIX — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

La condición de enclave español en África, sumada a su pertenencia a la Unión Europea, ha convertido a Ceuta en un símbolo de los desafíos migratorios que enfrenta el bloque comunitario y en un escenario permanente de operaciones de vigilancia, rescate y control fronterizo.

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