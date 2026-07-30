Si te gustan las nuevas versiones de los clásicos con adaptaciones modernas, “Hombre Vapor”, serie de ciencia ficción de 1960 que tiene el mismo nombre y se volvió de culto, es una buena opción.

Aquí, cobrar venganza es la razón por la que Ren Tsutsumida ha decidido cometer una serie de asesinatos. El aviso genera entre la población de Tokio una profunda psicosis, pues la gente piensa que cualquiera puede estar en la mira del criminal, pero quien se hace llamar "Hombre Vapor" tiene muy claro quiénes son sus objetivos.

“Hombre Vapor”, serie japonesa de suspenso y ciencia ficción, narra cómo este hombre se dispone a ajustar cuentas con quienes dejaron que estuviera expuesto a radiación extrema proveniente de un meteorito, todo esto mientras trabajaba como auxiliar de limpieza.

Todo inicia cuando durante una transmisión de televisión en vivo un profesor universitario se hincha repentinamente hasta explotar, la escena llega a millones de pantallas y los espectadores se aterran. El "Hombre Vapor" se adjudica el hecho gracias a que posee la aterradora habilidad de transformar su cuerpo en gas a voluntad y gracias a esto puede infiltrarse en las víctimas, atravesar barreras físicas y volverse absolutamente inmune a las balas o a las capturas policiacas.

Con el fin de mitigar el pánico, Kenji Okamoto, un detective cesado es reincorporado para liderar la cacería del criminal y junto a la reportera Kyoko, quien busca dar información privilegiada, trabajarán para atrapar al invisible asesino.

La pareja descubre, conforme avanza la investigación, que los asesinatos no son aislados, sino todos son parte de un ajuste de cuentas debido a los experimentos científicos secretos que realizaron en el pasado y que tienen relación con la misteriosa organización Mufu y el Centro Blanco, quienes supieron de la serie de pruebas y callaron.

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En la serie de ocho episodios está involucrada la yakuza japonesa, y un par de hermanos que conduce una serie de terror en línea. La dirección es de Shinzo Katayama y el elenco están Shun Oguri, Aoi Yu, Suzu Hirose y Kento Hayashi

Dónde ver: Netflix