La Secretaría de Educación Pública (SEP) instruyó a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas revisar todas las autorizaciones y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para garantizar que, antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, ninguna institución educativa opere bajo denominaciones o modalidades militarizadas, castrenses o cualquier otra que haga referencia a un modelo educativo de carácter militar.

El titular de la SEP, Mario Delgado, informó en un video difundido en sus redes sociales que la medida busca asegurar que para el próximo 31 de agosto, fecha prevista para el arranque del nuevo ciclo escolar, no existan planteles que funcionen bajo ese tipo de esquemas.

“En nuestro país no está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada”, señaló.

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Sostuvo que la educación debe formar “personas libres, críticas, solidarias y capaces de construir una sociedad más justa y en paz”, y afirmó que la formación militar corresponde exclusivamente a las instituciones del Estado encargadas de preparar a quienes servirán en las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

“El modelo militar no forma parte del sistema educativo nacional para niñas, niños y adolescentes. Ningún acto de violencia, abuso o maltrato puede justificarse con el concepto de disciplina”, expresó.

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El secretario de Educación Pública advirtió que en los casos donde se detecte incumplimiento de esta disposición, se aplicarán las medidas previstas en la ley.

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“Se suspenderán sus actividades, se iniciarán los procedimientos para su clausura o regularización”, indicó.

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Asimismo, aseguró que las autoridades educativas deberán garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos inscritos en este tipo de instituciones.

Según explicó, los estudiantes deberán recibir sus documentos académicos y, en su caso, el reembolso de los pagos efectuados.

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La instrucción se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció hace unos días contra los modelos de educación militarizada, al señalar que la formación de niñas, niños y adolescentes debe estar basada en principios pedagógicos y de respeto a los derechos humanos.

En su mensaje, Delgado retomó esa postura al señalar que “la educación es construcción de libertad” y que no puede existir una transformación educativa si se permiten expresiones de violencia dentro de las escuelas.

Añadió que la Nueva Escuela Mexicana promueve el diálogo, la cultura de paz, el pensamiento crítico, la convivencia respetuosa y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

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“La nueva escuela mexicana educa para el diálogo, la cultura de paz, el pensamiento crítico, la convivencia respetuosa y el colocar en el centro el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes con una formación humanista, científica, comunitaria y basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos”, señaló.

También dirigió un mensaje a madres y padres de familia, a quienes refrendó el compromiso del gobierno federal para garantizar la protección de los estudiantes dentro de los planteles educativos.

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La revisión de autorizaciones y RVOE deberá realizarse en las próximas semanas, previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027, que comenzará el 31 de agosto en las escuelas de educación básica del país.

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🇲🇽 En México no está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada para niñas, niños y adolescentes.🚫Dicha formación corresponde exclusivamente a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.🎖️



Como lo ha señalado nuestra presidenta, @Claudiashein: la… pic.twitter.com/bUXE0JRGqL — Mario Delgado (@mario_delgado) July 31, 2026

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