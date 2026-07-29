La Secretaría de Educación Pública (SEP) pidió a las autoridades educativas de Puebla impedir que la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza continúe prestando servicios educativos al detectar irregularidades en su operación, al tiempo que garantizó que los estudiantes no perderán sus estudios ni los recursos que hayan pagado.

Eurípides Flores, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta dependencia, explicó que, después de identificar anomalías y notificar a la autoridad educativa estatal, se pidió aplicar las acciones previstas en la normatividad para evitar que la institución siga funcionando bajo esas condiciones.

“Le solicitamos que implementara las acciones conducentes para impedir que se siga prestando un servicio bajo esa normativa”, indicó.

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Academia debe entregar documentación a alumnos

El funcionario indicó que la Secretaría de Educación de Puebla ya trabaja en coordinación con la Federación con la finalidad de comenzar los procedimientos correspondientes y aprovechará el periodo vacacional para desahogar las diligencias necesarias antes del arranque del próximo ciclo escolar.

“Tenemos el espacio de oportunidad que ahorita estamos en receso escolar, por lo cual se está preparando de manera adecuada todos los procedimientos para que no haya ningún inconveniente y de manera certera, con todos los debidos procesos, se pueda actuar”, explicó.

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Ante la preocupación de estudiantes y familias acerca de las consecuencias de una eventual suspensión de actividades, Flores afirmó que la autoridad educativa exigirá a la institución entregar toda la documentación académica necesaria para que los alumnos puedan continuar sus estudios en otros planteles.

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Detalló que deberán expedir certificados parciales o de terminación de estudios, según corresponda, para evitar afectaciones a las trayectorias educativas de quienes cursaban algún programa académico.

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“Se tiene que garantizar la continuidad de los servicios educativos”, afirmó.

Además, señaló que las autoridades buscarán que la institución lleve a cabo la devolución de los pagos efectuados por los estudiantes en conceptos como reinscripciones u otros trámites escolares.

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“En caso de que hayan dado algún pago por algún tipo de reinscripción, también se le tiene que vincular a la institución para que haga el reembolso de sus recursos”, sostuvo.

El titular de Asuntos Jurídicos de la SEP afirmó que el objetivo es que cualquier medida administrativa o legal contra la institución se realice sin vulnerar los derechos de la comunidad estudiantil.

“Está totalmente cubierto todo el derecho de los estudiantes y las familias”, aseguró.

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Esta decisión se dio en medio del caso de Dafne Zapata, quien murió en una academia militarizada en Tamaulipas.

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