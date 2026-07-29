La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que para apoyar a las más de 21 millones de personas que viven inseguridad alimentaria en México —de acuerdo con un informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO)—, su gobierno aumentó el salario mínimo, busca garantizar acceso a mejor alimentación e implementa los Programas del Bienestar.

“En efecto, estamos en el nivel más bajo desde que se mide (la inseguridad alimentaria). Sin embargo, 21 millones de mexicanos todavía viven inseguridad, uno de los programas más relevantes que tenemos, que es a partir de nuestra llegada, es el programa de el Maíz es la Raíz (…) y además, tenemos varios programas. Pero esto tiene que ver con la cuarta transformación y lo que ha significado la mejora en la calidad de vida y el bienestar del pueblo de México”, expresó.

De acuerdo con el informe 'El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo' (SOFI 2026), publicado por la FAO México registró una reducción de inseguridad alimentaria moderada en su población total, pues pasó de 24.9% en el periodo 2014-2016 al 16.5% durante 2023-2025, sin embargo, hay millones de mexicanos en esta condición.

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Organizaciones como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo para la Infancia (Unicef), revelaron que en 2025, 26 millones 400 mil mexicanas y mexicanos no pueden permitirse una dieta saludable, en contraste con 2017 en donde 39 millones de personas no contaban con esa posibilidad.

Por otro lado, la obesidad en México tuvo un aumento de 12 millones de personas en 12 años; en 2012 se registraron 22 millones 400 mil personas en dicha condición, mientras que para 2024 fueron 34 millones 400 mil.

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Durante la conferencia matutina de este miércoles 29 de julio, la mandataria destacó que el programa el Maíz es la Raíz busca fortalecer la producción agrícola, aumentar la productividad y regresar a la producción integral a partir de equipos. En ese sentido, informó que este fin de semana entregará los primeros cheques para la compra de equipos en colectivo y para la conservación del maíz nativo con el objetivo de fortalecer la alimentación en la zona rural en el estado de Oaxaca.

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“Este año vamos a llegar a 350 mil productores. El próximo año queremos llegar a un millón de productores. Son cerca de 2 millones de familias que viven de su propia producción agrícola y que aparte se dedican a otros temas, muchos de ellos incluso rentan la tierra. Entonces el objetivo es que regresen a producir, que puedan alimentarse de la propia milpa y que además tengan un excedente que permita comercializarse. Ese es el objetivo del programa el Maíz es la Raíz: que coma el que nos da de comer”, dijo.

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Sobre el resultado de México respecto a inseguridad alimentaria, la Jefa del Ejecutivo informó que pedirá a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que explique cómo se mide este indicador y los programas sociales que se han implementado para contrarrestar esta problemática.

em/apr